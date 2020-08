Komentarze (66)

lol - 22 minuty temu, *.eidsiva.net moze z ogora zrobia kocura odpowiedz

Quad74 - 41 minut temu, *.chello.pl Oby nie okazał się rozkapryszoną primadonną psującą atmosferę w szatni. Ryzykowny transfer, zważywszy na dokonania z ostatnich lat. Ale kto wie, może da nam jeszcze wiele radości. odpowiedz

WojS. - 38 minut temu, *.vectranet.pl @Quad74: Jędza i Boruc mu na to pozwolą? odpowiedz

Quad74 - 29 minut temu, *.chello.pl @WojS.: W nich cała nadzieja :) odpowiedz

Andreas - 49 minut temu, *.play-internet.pl Ciężkie zadanie przed Vuko zrobić z tylu graczy drużynę lub zespół wespół. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Gość odpali to będzie super. odpowiedz

powiś(L)e - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zdecydowanie wolę Kapustkę niż nowych "Kulenoviców".

Do formy powoli wróci.W końcu to tylko liga polska. odpowiedz

Eri - 10 sekund temu, *.t-mobile.pl @powiś(L)e: Czyli najtrudniejsza liga swiata ;) odpowiedz

Filipek - 1 godzinę temu, *.xnet.hr Błysk i bigos masakra przez ostatnie 7 lat zagrał 88 meczów czy ktoś myśli ze on da radę , bardzo dobrze mu życzę , ale wiary nie dam zacznie grać więcej na łapie kontuzji i to będzie na tyle . Powodzenia Bartek odpowiedz

Wilanow - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie bardzo rozumiem tego narzekania na transfer, moim zdaniem to bardzo dobrze, że trafił do nas. Jest młody, ma talent a przy tym już spore doświadczenie. Do kolegów mam pytanie a kogo byście chcieli w zamian za Kapustkę? odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl A po co on nam? Przeciez on od euro2016 kompletnie N I C nie pokazal... Gosciu juz jest spalony jako pilkarz. Nawet w 2 lidze Belgijskiej nie zablysnal... odpowiedz

Wiaderny - 36 minut temu, *.plus.pl @atmosferic: tez jestem tego zdania. Tym bardziej, ze we Freiburgu nawet nie ruszył do przodu, który stawia na młodych zawodników. odpowiedz

Muchito - 1 godzinę temu, *.mm.pl Oby tylko w nie zaczął chlac i nie poszedł droga Dominika Nagy odpowiedz

Wolfik - 27 minut temu, *.mm.pl @Muchito: O i to jest rozsądny argument przeciw. Chociaż do tej pory raczej w tym temacie Kapustka był profesjonalistą. odpowiedz

Heh - 1 godzinę temu, *.chello.pl Strzelam w ciemno, że przy tym ile Leicester w niego włożyło, to będzie umowa typu, że kwota rzędu 1 miliona euro + 30-50% od kolejnego transferu. Ewentualnie dodatkowo jakieś bonusy dla Leicester zależne od wyników. Inaczej Legia nie byłaby w stanie wyciągnąć go z przepompowanej finansowo Premier League, gdzie byle gracz co trafi to ma wartość i pensję zawyżoną kilkukrotnie względem innych lig. odpowiedz

DanieLo - 38 minut temu, *.comcast.net @Heh: Ok. Jak odpali to kazdy zarobi. A jak nie, to dalej szczecin na niego czeka a my duzo nie stracimy. W jego nogach tylko teraz pokazac na co go stac odpowiedz

Expat - 1 godzinę temu, *.virginm.net Niektórym widzę lód na czoło by się przydał. Przecież gdyby ten Kapustka grał regularnie w Leicester czy w Belgii to w życiu by do Legii nie trafił. Artur, gdyby nie to że jego Bournemouth spadło i zbliża się nieuchronnie ku końcowi kariery też by tutaj nie trafił. To co Legia jest w stanie zapłacić obu graczom rocznie pewnie nie przekracza ich angielskich zarobków na kwartał i to max.



Dla mnie to taki transfer w stylu Vadisa. Gość z dużym potencjałem, ale i zaległościami. Zakładam że wcześniej jak w połowie rundy nie ma co liczyć na niego.



Jesteśmy w stanie sprowadzać z zachodu tylko graczy po przejściach lub u schyłku kariery. Ewentualnie no-name z niższej klasy klubów typu Luqi czy Prijo. Takie są fakty. odpowiedz

Endriu - 1 godzinę temu, *.net.pl @Expat: zgadzam się z Tobą, takie zycie piłkarskie i takie mamy obecnie możliwości ale trzymam mocno kciuki za Kapustkę by się odbudował i pociągnął Drużynę na swoim skrzydle jak niedawno Paweł Wszołek! Do boju LEGIO ❗❗❗ odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com I juz widze pianie z zachwyru typu dac mu szanse albo on sie odbuduje. Co za nonsens. Nigdy nie bedziemy powaznym klubem grajacym o powazne trofea jesli szczytem ambicji jest sprowadzanie gosci na odbudowe czy inny odwyk, albo kazdego zdziska, edka i albana zeby dac im qrwa szanse. Szanse to mozna dostac w trampkarzach albo w burdelu. W Legii ambicje powinny byc chyba troche wieksze. Prowincjonalne podejscie wszystkich niby fanow czy kibicow jest przerazajace i wprowadzajace w depresje. Liga mistrzow qrwa mac z goscmi ktorzy maja sie odbudowac. Ja pi***ole... odpowiedz

Wolfik - 28 minut temu, *.mm.pl @Krzeszczu: W przypadku Kapustki mam nieco inne zdanie (patrz wypowiedź poniżej). Ewentualne przyjście Kapustki, zawodnika wciąż młodego nie jest obarczone dużym ryzykiem, bo nie jest to - przynajmniej na razie - zawodnik na pierwszy skład. To raczej wyciągnięcie pomocnej dłoni w kierunku zawodnika, który w życiu dokonał tylu złych wyborów sportowych, że na więcej pozwolić sobie nie może. Albo tutaj zacznie grać albo skończy poważną karierę, ewentualnie będzie się kopać po czole gdzieś na peryferiach 1-ej ligi. Ale jeśli podejdzie do sprawy poważnie - możemy mieć z niego pożytek.



Pewnie, że wolałbym by przyszedł zawodnik gotowy do gry na już. Ale sam wiesz, jak to jest z zawodnikami którymi zainteresowanie okaże Legia. Kwoty nagle urastają do niebotycznych poziomów. Pamiętasz sprawę Bohara? Dałbyś milion euro za takiego grajka? Albo cztery za Białka? Przecież to jakaś paranoja. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl No to mamy bigos. Jak się nie ogarnie i będzie próbował robić za gwiazdeczkę, to Vuko szybko sprowadzi typa do pionu. Jak już wcześniej pisałem, nie jestem fanem tego ruchu. Tym bardziej, że w poważną piłkę to on grał 4 lata temu. odpowiedz

lubelak - 2 godziny temu, *.nette.pl Niektórych do trudno zadowolić. Jak prezes kontraktuje doświadczonego z zagranicy to źle bo za słaby, za stary, kot w worku albo "ogór". Jak kontaktujemy młodego polaka z czołowej drużyny najlepszej ligi na świecie, mającego 23 lata i doświadczenie w dupoklasie to źle bo słaby..., Ludzie ogarnijcie się albo do piaskownicy babki z piasku robić a nie ciąglejędolić . Prawda jest taka, że Legia w tym okienku transferowym wymiata a jak dodamy do tego nowe centrum szkolenia to odlecieliśmy biznesowo lidze o lata świetlne. Teraz tylko trener musi to poskładać do kupy i pokazać w lidze kto tutaj rządzi. Prezes Mioduski wie co robi. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @lubelak: a przypomnij mi ile ten talent rozegral meczow w tej topowej druzynie najlepszej ligi europy? Ile? Tak konkretnie, wiesz? odpowiedz

lubelak - 1 godzinę temu, *.nette.pl @Krzeszczu:



nie istotne ile rozegrał a ile nie rozegrał. Nawet grzejąc tam ławę to więcej się nauczył niż grając w innym zespole. Sam tryb treningowy czołowej drużyny Premier league powinien spokojnie wystarczyć na nasze obecne potrzeby a i w LE odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: lubelak ma rację kogo by Mioduski nie sprowadzal to wiecznie źle: tak było gdy był brany Niko (co to za zawodnik i komu strzelał te gole?), przychodził VOO to samo, że co to za zawodnik z nadwagą? Dopiero jak się pokazali z dobrej strony to każdy qur. piał z zachwytu. Każdy mocarz za klawiaturą, wtedy to chulaj dusza...... odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Sobo(L)ew: nie do konca tak jest bo same treningi, nawet z najlepszymi, pewnego poziomu nie przeskocza. Na dodatek pamietajmy ze Kapustka nie spedzil ostatnich 3 sezonow w Leicester i Premier League, tylko byl wyporzyczany na lewo i prawo. I zaliczyl wiecej lig i krajow niz syryjski uchodzca maszeujacy z turcji do szwecji. A i w tych ligach tez niewiele gral. I tym sie podniecamy i chcemy straszyc lige mistrzow? Serio? Mnie taka podnieta po prostu wqrwia, bo w moim mniemaniu Legia ze swoimi tradycjami jest duzo wiekszym klubem i nie powinna nawet sie ogladac na typow typu dac mi szanse albo ja tu przyjde sie odbudowac. odpowiedz

genzo - 22 minuty temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: to jak skomentujesz "odbudowę" Pawła Wszołka w Legii, też jak przychodził to było żeby się odbudować i teraz pytanie ile dał Legii przy odbudowie formy?? odpowiedz

Krzeszczu - 14 minut temu, *.bredband2.com @genzo: skomentuje odbudowa grubej berty, necida, chupy chips, edka kaleki, obsradovica, aleksandrova, vranjesa, trickovskiego, qazashvili, mauricio, iloski. Kogos pominalem? Kazdy z nich mial sie tylko oby oby odbudowac i mialbyc postrachem europy. takze z cala ta polityka odbudowywaniaa to ja pye***le. Niech takie wielkie talenty sie odbudowywuja, ale w FC Kobylka albo Bumfuck United. Ale na rany Chrystusa, nie w Legii! odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobre jest ostatnie zdanie: tylko mistrz Polski musi się dogadać z angielskim klubem ???? odpowiedz

Krys008 - 2 godziny temu, *.serv-net.pl Nie rozumiem tego hejtu. Dajmy mu szansę. Ja byłem oczarowany jego grą. Może się odbuduje i pokaże swoje ponadprzeciętne umiejętności, które niewątpliwie posiada.

Nie ukrywam, że była to wiadomość, na którą czekałem od dawna. Brawo!!!

Okno transferowe rewelacyjne. Brawo, brawo, brawo. Zobaczymy kto odejdzie, ale jak na ten moment wyglada to bardzo dobrze ! odpowiedz

ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Krys008: A ja jestem oczarowany twoim debilstwem odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Krys008: Transfery są głośne medialnie, sprowadzamy znane sprzed lat nazwiska, ale nie jestem pewien co do formy sportowej tych piłkarzy, jak również zgrania całej drużyny. Jak będzie grała Legia w nowym składzie, to zobaczymy już w niedalekiej przyszłości. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl no i elegancko odpowiedz

głodny piłki - 2 godziny temu, *.net.pl transfer=dramat odpowiedz

TGK - 2 godziny temu, *.chello.pl Może pójdzie w ślady Wszołka i się odbuduje u nas. odpowiedz

P. - 2 godziny temu, *.net.pl @TGK: moze... odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @TGK: a to Wszołek się odbudował? odpowiedz

Michal - 2 godziny temu, *.centertel.pl Od euro 2016 nie pokazał nic ciekawego w dorosłej piłce. Poza tym mentalnie to tez nie jest typ pasujący do drużyny grającej o najwyższe cele. odpowiedz

WIDZ - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Michal: A skąd wiesz? To twój kumpel od piwka i zwierza ci się? odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.net.pl Grajac w Cracovii jasno zadeklarowal ze do Legii nigdy nie przejdzie. Z niewolnika nie ma pracownika... Moze poszedl po rozum do glowy odpowiedz

Kiel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeszcze jakby przyszedł trener z prawdziwego zdarzenia, to byłaby paka spokojnie na LE. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Kiel: co znaczy trener z prawdziwego zdarzenia? I jakbyś był tak uprzejmy imię i nazwisko podać byłoby fajnie. A właśnie wczoraj Juventus zmienił trenera na trenera z fałszywego zdarzenia i co Ty na to? odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.com.pl 23 lata . Dość jeszcze młody zawodnik , a że potencjał ma spory to już wiemy . W Legii może odżyć na nowo i być mocnym punktem Legii . Jeszcze szybki skrzydłowy , o którym mówił Miodek , no i ktoś pokroju OFOE do środka pomocy , z dużymi umiejętnościami technika i przebojowość do kierowania grą zespołu tak jak robił to OFOE . odpowiedz

Artur - 2 godziny temu, *.25.51 @Kibic :i jeszcze pewnie srodkowy obrona i jeszcze jeden napastnik

...i mamy zupelnie nowa jedenastke, niezgrana i nierozumiejaca sie. I mamy eurowpier...ol zapewniony. odpowiedz

Wiaderny - 30 minut temu, *.plus.pl @Kibic : raz udało się nam ściągnąć gracza pokroju Ofoe przez ostatnie 25 lat. I to w warunkach agresywnej i ryzykownej polityki transferowej. Obym się mylił i obecni ludzie zarządzający klubem również przeprowadzili podobny transfer. Moim zdaniem nie są w stanie. odpowiedz

Wolfik - 20 minut temu, *.mm.pl @Wiaderny: Taaa. Może Ciebie pamięć zawodzi, ale sam Leśniodorski mówił, że gdyby VOO grał, w życiu do Legii by nie trafił. Po prostu Legia wyciągnęła do gościa pomocna dłoń a on był na tyle mądry, że szansę wykorzystał. Chociaż w Zabrzu podczas debiutu o mało nie wykorkował choć biegał z szybkością żółwia. Podobnie może być z Kapustą, chociaż wcale nie musi. odpowiedz

Kalarepa - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo, brawo Kapustka!!!! Warzywa rzondzą! odpowiedz

Andrzej zwycięzca 20 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Przecież on nie grał w piłkę ze 2 lata

To jakiś żart pewnie jest odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl @Andrzej zwycięzca 20: po jakimsczasie sie okaze ze zawodników do rezerw sprowadzają bo za slabi na i sklad ,albo kontuzjai gdzies sie musza ograc:) odpowiedz

Pablo33 - 3 godziny temu, *.ziggo.nl Dajmy szansę, na spokojnie... :) Może pierwsze pół roku będzie grał rezerwy + wyjścia z ławki i na 2021 będziemy mieli solidnego zawodnika. A może po pierwszych tygodniach wskoczy do pierwszego składu. A może... Tak, nikt tego nie wie. Na pewno należy dać mu czas i spokój, wierzę, że krok po kroku będzie się odbudowywał i wkrótce zacznie grać pierwsze skrzypce. odpowiedz

NAS - 3 godziny temu, *.centertel.pl Muszę przyznać, że te okienko transferowe, jak na nasze warunki, wygląda elegancko. Prezes zaszalał i chyba naprawdę chcę wrócić do Europy. Oby tylko nikt nie odszedł... odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Już go Boruc naprostuje.

Swoją drogą kto będzie kapitanem? odpowiedz

Dexter - 2 godziny temu, *.centertel.pl @(L)eve(L)64: Jędrzejczyk, Boruc, Antolić odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jest szansa, że się odbuduje, trzeba dać my szansę. odpowiedz

KAMIL - 3 godziny temu, *.com.pl Na co on tutaj , mentalnie piz...czka , bez poważnej gry ładnych parę lat tylko same treningi , oby nie przepłacili go i nie dali mu jakieś kosmicznej pensji bo nie zasługuję odpowiedz

h6i - 26 minut temu, *.plus.pl @KAMIL: 2 odpowiedz

Olaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl gwiazdorek wraca do Polski z podkulonym ogonem??? ; P



Nie jestem przekonany. Na polską ligę ok ale czy w Europie on coś da? (skoro Europa go nie chce bo się obecnie nie nadaje...)



Aczkolwiek Miodek (jak na nasze , niskie, standardy) to zaszalał w tym okienku transferowym, nie powiem : ) odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Olaf: Dla Kapustki to ostatnia szansa na zaistnienie w poważnej piłce w ogóle. On chyba ma tego świadomość skoro chce wrócić do kraju. Jeśli nie pije i podejdzie do sprawy poważnie, może za rok-dwa stać się jednym z liderów drużyny. Uważam że to dobry ruch dla obu stron. Wszystko w nogach (i głowie) zawodnika. odpowiedz

Maro - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Olaf: I po co ten hejt? Czy on siebie nazywa gwiazdorem? Nie poszło mu w leicester wiec wraca do ekstraklasy. Wielu dużo lepszych nie dało rady na wyspach a co dopiero drużynie z top 4 odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Olaf: Ty jakiś zakompleksiony jesteś.Szkoda ci,że chłopak ustawił się finansowo do końca życia. I to tylko przez te kilka lat bycia na zachodzie. Niech przyjdzie pokaże na co go stać. Jak nie odpali to zacznij go dopiero krytykować. odpowiedz

bep - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Olaf: Paru już wracało. Nie on pierwszy. Według mnie największą kompromitacją był niejaki Radosłąw Matusiak, zwany Rado-Matu przez media, które wykreowały go na gwiazdę :), któremu ojciec wybierał kluby, które są godne zatrudnienia jego syna. Poszedł, a potem wrócił i zakończył karierę. Oby z Kapustką tak nie było. odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Obcy: nie szkoda mi, bo gość gó.... ma w głowie - żadne pieniądze mu nie pomogą jak nie zmądrzeje. Gość już nie odpalił na Zachodzie wiec trudno żebym miał do niego szacunek. odpowiedz

Wiaderny - 34 minuty temu, *.plus.pl @Olaf: zgadzam się z Olaf, skoro w podrzędnych klubach na zachodzie nie moze znaleźć nigdzie miejsca, to czemu ma nagle zaskoczyć w Legii i pomoc jej grać na europejskim poziomie odpowiedz

