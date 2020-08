Potencjalni rywale Legii w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów

UEFA dokonała podziału na grupy przed poniedziałkowym losowaniem par 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Legia Warszawa znalazła się w grupie 2, a jej potencjalni rywale to: NK Celje (Słowenia) / Dundalk FC (Irlandia), Flora Tallin (Estonia) / Suduva Marijampole (Litwa), Ararat-Armenia Erywań (Armenia) / Omonia Nikozja (Cypr). Losowanie odbędzie się 10 sierpnia o godz. 12. Mecze zaplanowano na 25 lub 26 sierpnia.

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wszyscy do rozwalenia. Jesteśmy w 3. rundzie. odpowiedz

Pablo33 - 1 godzinę temu, *.ziggo.nl Czy w związku z odwołaniem Superpucharu, Legia rozegra choć jeden sparing przed sezonem? odpowiedz

SŁAWEK(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Flora lub Suduva, fajny wyjazd będzie... odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tutaj to już nie żarty i zdecydowanie nie ma słabych drużyn na tym poziomie rozgrywek odpowiedz

ROSOMAK - 2 godziny temu, *.chello.pl SAME POTĘGI odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Nie chwalmy dnia przed zachodem slonca... Chyba najgorsza opcja to samozadowolenie i wylosowanie Nikozji... odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Nie jest źle moim zdaniem. Możemy trafić na łysego poławiacza łososi, jak to krzeszczu lubił mówić. A pozostałe kluby też do przejścia. Tylko, że najpierw 1 runda. odpowiedz

Pablo - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl W teorii autostrada, przynajmniej do LE. Jedynie Cypryjczycy u siebie, ale z kibicami, mogliby być niebezpieczni. A tak z takim potencjałem jeżeli nie zlekceważymy przeciwników to 3 runda stoi wielkim otworem. A stamtąd już tylko rzut beretem przynajmniej do fazy grupowej LE. odpowiedz

Maciej - 3 godziny temu, *.supermedia.pl @Pablo: zwłaszcza ze chyba będziemy rozstawieni w 4 rundzie el LE. W tym roku sie musi udać odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Maciej: nie sadze zebysmy byli rozstawieni chociaz kto wie. odpowiedz

