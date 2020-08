Legia przeoczyła informację o zakażeniu

To jedna z osób pracujących w klubie nie podjęła odpowiednich działań w związku z zakażeniem członka sztabu szkoleniowego koronawirusem - podaje "Super Express". 29 lipca po przeprowadzonych badaniach pracownik mistrzów Polski przeoczył informację o pozytywnym wyniku testu, która spłynęła do klubu w nocy. Uniemożliwiło to szybką izolację chorego i spowodowało, że wszyscy żyli w nieświadomości, że pracują na co dzień z osobą zakażoną. - Wiemy już, że popełniony został błąd ludzki, w wyniku którego przeoczony został pozytywny wynik u jednego z członków sztabu. Osoba winna przeoczenia została już odsunięta od pracy z zespołem - mówi rzecznik prasowy Legii Iza Kruk cytowana przez Super Express. Dopiero w piątek rano 7 sierpnia sanepid telefonicznie poinformował klub, że jedna z osób miała wynik pozytywny. Spowodowało to spore zamieszanie, co w konsekwencji doprowadziło do odwołania niedzielnego meczu o Superpuchar Polski z Cracovią.

Karoool - 26 minut temu, *.vectranet.pl Przypomina mi się skleroza i nie uwaga byłej pani kierownik i akcja w meczu z Celtikiem

odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.orange.pl Salka konferencyjna Edynburg będzie cały czas oblegana ???? odpowiedz

Redakcja też przeoczyła :) - 2 godziny temu, *.mm.pl W składzie drużyny Artur Boruc ma 0 goli w lidze :( odpowiedz

775 - 2 godziny temu, *.orange.pl Dobra... pomylili się o jedną osobę, co to jest, w Kielcach pomylili się w liczeniu testów o 230 tysięcy sztuk i nikt afery nie robi. ;) Z resztą co by to zmieniło, czy owa zakażona osoba czuła się jakkolwiek gorzej niż na co dzień? Gdyby tak było to byłaby na L4. Covid to jedna wielka ściema! odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl @775: Tak, a Ziemia jest płaska. Módl się o zdrowe nogi...

odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.centertel.pl A podobno takich profesjonalistow Mioduski zatrudnil.Tacy jego zaufani ludzi.Amatorki w jego wykonaniu ciag dalszy odpowiedz

Pablo33 - 2 godziny temu, *.ziggo.nl I tak jakby były testy pozytywne to nic by się nie zmieniło w kontekście zdrowia, bo ten wirusik jest mniej groźny od grypy. Ale oczywiście dzięki temu, że wyniki są negatywne, nie będzie cyrków z odwoływaniem kolejnych meczów. odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Z Celtikiem tez bylo "przeoczenie", ktore troche Legie kosztowalo. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.net.pl I niebyla to p. Marta Ostrowska :) odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Klub twierdzi, że wszyscy zdrowi a brukowiec typu super express robi gówno burze. Wszyscy próbują na Legii swoje artykuły promować. Cholerne pismaki... odpowiedz

Donek - 3 godziny temu, *.chello.pl @jo: akurat super express (przynajmniej moim zdaniem) to jeden z bardziej obiektywnych dzienników, mało kiedy można tam przeczytać rażąco stronnicze artykułu jak na weszło.pl odpowiedz

bie/L/sko - 3 godziny temu, *.master.pl @Donek : szacun za Twoje źródło info. Nie ma co z Tobą dyskutować odpowiedz

Ja ja - 3 godziny temu, *.chello.pl Bilety sprzedała i poinformowała przez Weszło

Super! Profesjonalizm pełną gębą! odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.43.36 Nie-do-wia-ry!! To jest przeoczenie.... ? Dobre hehe odpowiedz

Levinho.onet.pl - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Nie stopniując ważności obu tematów do żadnej historii tego typu nie powinno dojść.. odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.plus.pl dosyć istotny błąd..., tak samo jak z niejaką drużyną ze Szkocji... odpowiedz

Karol - 4 godziny temu, *.chello.pl @LW: Nie porównuj tego śmiesznego superpucharu do meczu eliminacji LM. Wtedy straciliśmy miliony a tu jakieś ochłapy. odpowiedz

głodny piłki - 4 godziny temu, *.net.pl @Karol : dokladnie

mecz o frytki a mecz o LM to zupełnie co innego odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.135.90 @głodny piłki: Frytki? Te frytki nazywaja sie "trofeum"... Wiadomo ze to nie LM ale w Legii licza sie zdobycze pucharowe i ja bym nie pogardzil Super Pucharem! Slabiutko to zalatwili beeeeez kitu! hee odpowiedz

Gaweł - 3 godziny temu, *.chello.pl @głodny piłki: co za różnica o jaki mecz chodzi...

to pokazuje kompletny brak odpowiedzialności,

monitorowanie stanu zdrowia piłkarzy i sztabu, w tej chwili chyba najważniejsza rzecz o którą należy dbać

i ponownie dają ciała, bo tym razem ktoś nie doczytał maila...

cały ten klub to jakaś amatorszczyzna... odpowiedz

