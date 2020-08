Kim są potencjalni rywale legionistów w 1. rundzie el. LM

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. 08:09 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W pierwszej rundzie eliminacyjnej do Ligi Mistrzów legioniści w Warszawie zmierzą się z Dritą Gnjilane lub Linfield FC. Rywala „Wojskowych” poznamy 11 sierpnia, po tym, jak obie ekipy zmierzą się ze sobą w Nyonie.



Kosowska piłka



Drita Gnjilane to klub z Kosowa, z położonego na wschodzie kraju Gnjilane. To szóste co do wielkości miasto w państwie. Kosowo dopiero w 2016 roku dołączyło do UEFA oraz FIFA, przez co wcześniej ich narodowa kadra nie brała udziału w mistrzostwa Europy i świata.



Historia i sukcesy



Drita Gnjilane została założona w 1947 roku. Jej największym rywalem była miejscowa FK Crvena zvezda. Rządzący wtedy miastem komuniści wspierali Crvenę, przez co Drita już po kilku latach została zlikwidowana, a wszyscy piłkarze przenieśli się do ekipy zza miedzy. FK Drita ponownie powstała w 1977 roku, a w latach 90. klub przejął Selami Osmani – BEZI. Zaczął ściągać do „Intelektualistów” zawodników zza granicy. Za jego kadencji zespół w 2001 roku sięgnął po krajowy puchar, a dwa lata później po mistrzostwo Kosowa. Selami Osmani – BEZI zmarł na zawał serca w 2012 roku, jednak w mieście Gnjilane jest legendą, a jego imieniem nazwano stadion Drity. W 2018 roku piłkarze Drity ponownie sięgnęli po mistrzostwo kraju oraz zwyciężyli w Superpucharze ze stołeczną FC Prishtina. W sezonie 2019/20 po raz trzeci w historii triumfowali w lidze. Ten sezon był bardzo wyrównany, gdyż wicemistrz kraju SC Gjilani miał tyle samo punktów co „Intelektualiści”, a o ostatecznych lokatach zadecydowały bezpośrednie spotkania. Trzecie KF Ballkani traciło zaledwie punkt do mistrza kraju.



Kadra



W kadrze Drity większość zawodników to Kosowianie, a reszta urodziła się na terenie Macedonii lub Albanii. Najwyżej wycenianym zawodnikiem wg transfermarkt jest macedoński stoper Ardian Cuculi (325. tys euro). Ma on 33 lata i spore doświadczenie. Grał w lidze macedońskiej oraz albańskiej, jednak najdłużej związany był ze Škendiją Tetowo, w której barwach rozegrał 225 meczów. Dodatkowo z „czerwono-czarnymi” dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo ligi oraz raz po krajowy puchar. Oprócz tego może się pochwalić mistrzostwem Kosowa i Albanii, które świętował jako zawodnik FK Kukësi. Cuculi na swoim koncie ma pięć meczów w narodowych barwach, występował między innymi podczas eliminacji do mistrzostw Europy w 2014 roku. Macedończyk jest bardzo ważnym ogniwem w zespole Ardijana Nuhijia. Drita preferuje styl gry trójką stoperów i właśnie oni stanowią o trzonie drużyny, który rzadko był zmieniany w tym sezonie. Obok Cuculiego gra dwóch defensorów urodzonych w Kosowie: 26-letni Ardian Limani oraz 35-letni Fidan Gërbeshi. Pierwszy z nich od najmłodszych lat jest zawodnikiem „Intelektualistów”, jedynie zanotował półtoraroczny epizod w ekstraklasowym KF Feronikeli Drenas. Limani jest kapitanem zespołu. Jedynym piłkarzem, który jest aktywnym kadrowiczem i dodatkowo reprezentuje barwy Drity jest Kosowianin Albin Krasniqi. 19-latek znalazł się na ławce podczas styczniowego, przegranego 0-1 spotkania ze Szwecją. Krasniqi nie wszedł na boisko. Najlepszym strzelcem „niebiesko-białych” w ostatnim sezonie był Kastriot Rexha, który zdobył 13 bramek w lidze. Rok wcześniej jako zawodnik KF Feronikeli Drenas został królem strzelców tamtejszej Ekstraklasy z dobytkiem 22 goli.



Europejskie puchary



W sezonie 2018/19 Drita przeszła przez rundę wstępną, najpierw pokonując 2-0 FC Santa Coloma z Andory, a następnie 4-1 Lincoln Red Imps FC z Gibraltaru. Już w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów trafili na mocną ekipę ze Szwecji - Malmö FF. Nie mieli najmniejszych szans i w dwumeczu polegli 0-5. Drita miała jeszcze przed sobą walkę o Ligę Europy, jednak przegrali z F91 Dudelange z Luksemburga. W tym sezonie podopieczni Ardijana Nuhijia w rundzie wstępnej wygrali 2-1 z zespołem Inter Club d’Escaldes z Andory. W 21. minucie prowadzenie „Intelektualistom” bardzo dokładnym, a zrazem technicznym strzałem zapewnił Xhevdet Shabani. Następnie stan spotkania uderzeniem z rzutu wolnego wyrównał Emil Garcia. Jeszcze przed przerwą zwycięską bramkę spektakularnym strzałem zdobył Hamdi Namani.







Rywalizacje z polskimi ekipami



Żadna polska ekipa nigdy nie zmierzyła się z drużyną z Kosowa w meczu o stawkę. W ramach sparingu na początku tego roku zagrało z Dritą Gnjilane Zagłębie Lubin. Spotkanie zakończyło się skromnym zwycięstwem „Intelektualistów”. Jednego gola w tym spotkaniu strzelił Betim Haxhimusa.







Linfield F.C.

Osiągnięcia



Zdecydowanie bardziej utytułowaną oraz wydawać by się mogło, że mającą większe szanse na grę z Legią drużyną jest Linfield FC. Jest to klub z Irlandii Północnej, założony w 1886 roku w Belfaście. Pierwsze krajowe mistrzostwo zdobyli już cztery lata później, a teraz mają ich aż 53. Dodatkowo w swojej gablocie mają aż 43 puchary kraju oraz osiem pucharów ligi, dzięki czemu są najbardziej utytułowanym klubem w całej Irlandii Północnej. W XXI wieku „The Blues” dziesięciokrotnie triumfowali w tamtejszej Ekstraklasie.



Kadra



Kadra Linfield FC w większości składa się z zawodników urodzonych w Irlandii Północnej, a zaledwie dwóch piłkarzy nie ma brytyjskiego obywatelstwa. Mowa o Bastienie Hérym, który urodził się we Francji, jednak posiada madagaskarski paszport oraz o Christym Manzindze, który urodził się w Paryżu, ale reprezentuje barwy Demokratycznej Republiki Konga. Najlepszym strzelcem „The Blues” w ostatnim sezonie był 34-letni snajper Andrew Waterworth, który na listę strzelców w lidze wpisał się 13 razy. Oprócz występów w tamtejszej Ekstraklasie ma również za sobą półroczny epizod w Szkocji. Bardzo dobrymi liczbami może się pochwalić 24-letni Joel Cooper, który zdobył o jedną bramkę mniej od Waterwortha, za to zanotował aż 12 asyst. Ciekawym piłkarzem jest również 21-letni napastnik Shayne Lavery, który grał w kilku młodzieżowych drużynach Evertonu. W ostatnim sezonie Lavery zdobył dziesięć bramek. Dodatkowo pomimo swojego młodego wieku zdołał zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Irlandii Północnej.



Europejskie puchary



Mimo swojej długiej i bogatej historii Linfield FC nie radzi sobie najlepiej w rozgrywkach europejskich. Ich największym osiągnięciem jest zagranie w ostatniej rundzie eliminacyjnej do Ligi Europy. W sezonie 2019/20 ekipa z Belfastu najpierw ograła islandzki Havnar Bóltfelag, a następnie czarnogórski zespół FK Sutjeska. Ostatecznie klub z Irlandii Północnej nie dał rady azerskiemu Qarabagowi. Pomimo że w dwumeczu było 4-4, więcej goli na wyjeździe zdobyła ekipa z Azerbejdżanu. W tym sezonie w rundzie wstępnej Linfield FC 2-0 wygrało z Tre Fiori z San Marino. Najpierw w 71. minucie prowadzenie „The Blues” bardzo ładnym strzałem dał Bastien Héry, a kilkanaście minut później po fatalnym błędzie bramkarza rywala dobił Christy Manzinga.







Rywalizacje z polskimi ekipami



Linfield FC jeszcze nigdy nie miało okazji zmierzyć się z polską drużyną. Legioniści za to w 1997 roku w ramach 1/32 Pucharu Zdobywców Pucharów rywalizowali z Glenavonem Lurgan, czyli klubem z Irlandii Północnej. „Wojskowi” na wyjeździe zremisowali 1-1, a gola strzelił Tomasz Sokołowski. W rewanżu przy Łazienkowskiej warszawiacy pewnie zwyciężyli 4-0.