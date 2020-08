Sparing: MOKS Słoneczny Stok 9-5 Legia

Futsaliści Legii rozegrali dziś w Białymstoku sparingowe spotkanie w ramach przygotowań do sezonu I ligi w sezonie 2020/21. Nasz zespół przegrał z zespołem ekstraklasy, MOKS-em Słoneczny Stok Białystok 5-9 (2-6, 1-0, 2-3). Spotkanie rozegrano 3x30 minut. Za tydzień nasz zespół weźmie udział w turnieju organizowanym przez AZS UW Wilanów, Wilanów Futsal Cup. W zawodach wezmą udział również AZS UŚ Katowice, AZS UG Gdańsk, AZS UMCS Lublin i Piast Gliwice. Sezon 2020/21 legioniści rozpoczną 19 lub 20 września, wyjazdowym meczem z LZS-em Dragon Bojano.

