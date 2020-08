Komentarze (15)

Obiektywnie patrząc - 21 minut temu, *.com.pl (L) TVN i TVP jedno to samo tylko w innych kierunkach partyjnych . Poza tym tylko , że TVN to prywatna stacja , a TVP państwowa - i tu bardziej wypadałoby , żeby była obiektywna , sprawiedliwa itd. Bo ich niemałe pensje są finansowane z naszych wspólnych pieniędzy , na które nie mało harujemy , a są wydawane na polityczne propagandy . Fajnie , że puszczą mecz Legii , ale za 2 mld. od rządu to bardziej bym widział całą edycję LM w TVP + spotkania Legii i pozostałych polskich drużyn w europejskich Pucharach . odpowiedz

(L) - 29 minut temu, *.tpnet.pl tak. TVP polityczna a TVN Waltera to wzór cnót wszelakich.

Szkoła coraz bliżej;) odpowiedz

Kibic Legii - 31 minut temu, *.com.pl Na komentarz meczu Gmocha i Engela i jedziemy :)



Eleven faktycznie bezkonkurencyjny z transmisjami kopanej .



A TVP . mogłaby się postarać o prawa do całej LM .

A nie tylko jednorazowe taki wyskok. Rzucony łap część zadowoli i to miało pewnie miało temu służyć , by teraz TVP w niebogłosy wychwalać , ale czy na to sobie faktycznie zasługuję , nie wydaje mi się .

Kurski prezesem to nic dobrego nie może wróżyć , bo taka mała ochłapina dla nas , nie zmieni faktu , "że głupi naród to kupi " odpowiedz

Senior Delgado - 35 minut temu, *.ziggo.nl Jeszcze tylko Kotleszka w roli komentatora i będzie ok. odpowiedz

ic - 54 minuty temu, *.orange.pl Brawo Telewizja Polska . odpowiedz

ja - 55 minut temu, *.tpnet.pl brawo polskie TVP. odpowiedz

jot - 15 sekund temu, *.tpnet.pl @ja: płacisz abonament ??? Oglądasz te bzdury ... odpowiedz

Sebas (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Super wiadomość.TVP tak trzymac odpowiedz

G(L)ory! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Ja pamiętam jak jeszcze nie tak dawno mecze Legii oglądałem na telegazecie bo nikt się nie chciał kupić praw. Kogo interesował kibic?

W tej sytuacji powiem krotko: dzięki tvp sport za meczyk Legii w tv otwartej. odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.net.pl Ja bede ogladal bez glosu... odpowiedz

Sport , a nie polityka . - 1 godzinę temu, *.com.pl Co do sportowych kanałów Eleven nie ma sobie równych . TVP jak dla mnie to polityczna stacja , a nie chcę wchodzić w te polityczne dyrdymały . Bo wszystkie partie chapią tylko do siebie i wsadzają tylko swoich na stołki . Różnica między nimi jest tylko rozmiarem zadu . Wolę iść na mecz , niż słuchać tych ich wypocin , między sobą i lansu przed kamerami . Tak jak to miało z Jakim jak kandydował na prezydenta Warszawy i paradował przed kamerami z szalikiem Legii . Żenada ta nasza cała polityka i tyle . odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.a1.net Łaskę robią. Tyle kasy Dudokaczor przeznaczył na TVP z naszych pieniędzy, to jedna rzecz mogą puścić którą da się w tej gownianej stacjach obejrzeć odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl i bardzo dobrze! JUż wolę TVP niż 15 minut reklam w Polsacie przed-w trakcie - i po meczu! odpowiedz

JWR - 47 minut temu, *.orange.pl @Olaf: Tak w TVP nie będzie reklam przed meczem, w przerwie także nie będzie, a po to już w ogóle nie ma opcji. Zastanów się czasem co piszesz. odpowiedz

G(L)ory! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Można? Można!



odpowiedz

