Młodzież: mecze niedzielne

Niedziela, 9 sierpnia 2020 r. 22:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Kolejne dwie drużyny Legii rozegrały sparingi z rówieśnikami z Lecha. W meczu w kategorii U14 padł wynik 0-3. Z kolei gracze o rok młodsi, po dobrej pierwszej i ciut słabszej II połowie, zremisowali 2-2. Sparingi ze Zniczem Pruszków 2010 zagrały za to zespoły Legii U10 i U11.



Legia U14 0-3 (0-2) Lech Poznań U14

Gole: 14, 36, 77 min.



Strzały (celne): Legia 9 (6) - Lech 10 (6)



Legia: Dawid Ostrowski, gracz testowany – Mikołaj Kotarba, Jan Leszczyński, Antoni Wasiak-Libiszowski, Maciej Jaroszewski, Aleksander Iwańczyk, Michał Reterski, Aleks Płoszka, Maciej Jeleński, Stanisław Gieroba, Szymon Chojecki, Leon Ziętek, Kuba Nawrocki, Leon Falecki, Kuba Solecki, Dawid Foks, Sebastian Baranowski, Mateusz Różański, Michał Korba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U13 2-2 (2-1) Lech Poznań U13

Gole:

1-0 4 min. Daniel Foks (as. Norbert Merchel)

2-0 14 min. Mikołaj Jasiński (as. Daniel Foks)

2-1 34 min.

2-2 55 min.



Strzały (celne): Legia 9 (5) - Lech 10 (8)



Legia: gracz testowany, Denys Stoliarenko [09] – Maciej Chojnowski, Bartłomiej Leszczyński, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Daniel Foks, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Norbert Merchel [09], Artur Sikorski, Piotr Bzducha, Adam Niewiadomski, Szymon Rusin, Vincent Ziętek [09], Edo von Brandt-Etchemendigaray [09]

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Majewski



Legia U11 - Znicz Pruszków U11



Legia: Franciszek Golański - Oskar Putrzyński, Filip Hołowiński, Jacek Dobrzański, Tymon Płoszka, Wiktor Wach [09], Oliwier Pruszyński, Bartek Błoński, Igor Brzozowski, Dawid Rodak

Trenerzy: Mateusz Legierski i Mateusz Majewski



Legia U10 - Znicz Pruszków U10



Legia: Oliwier Frąckiewicz - Cyprian Lipiński, Fryderyk Paprocki, Radosław Maćkowski, Stanisław Ziętek, Stefan Podgórski, Filip Wancerz, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło

Drużynę prowadzili dziś trenerzy: Łukasz Listwan i Rafał Wajman