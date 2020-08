Plus500 - nowy sponsor główny Legii

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. 08:20 źródło: Legia Warszawa

Od sezonu 2020/21 zmienia się sponsor główny na koszulce Legii Warszawa. W lutym 2019 klub przedłużył współpracę z Fortuną, która obowiązuje do końca 2022 roku i do tej pory to logo firmy bukmacherskiej widniało na froncie koszulek. Od tego sezonu nastąpi zmiana. Fortuna została przeniesiona dolną część tyłu koszulki, a z przodu pojawi się logo firmy Plus500.



Umowa została podpisana na 2 lata z opcją przedłużenia na kolejny rok.



Firma Plus500 to czołowy internetowy broker kontraktów CFD (kontrakty różnicy kursowej) notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od stycznia 2015 roku jest głównym sponsorem hiszpańskiego klubu Atletico Madryt, a w czerwcu br. rozpoczęła współpracę z mistrzem Szwajcarii, BSC Young Boys.



- Bardzo się cieszę, że Plus500 jako międzynarodowa instytucja działająca na globalnym rynku finansowym, dostrzegła potencjał marketingowy Legii jako najbardziej utytułowanego klubu oraz najsilniejszej polskiej marki sportowej i zdecydowała się wspólnie z nami budować swoją pozycję w naszym rejonie Europy. Plus500 jest nie tylko liderem swojego rynku, ale jako główny sponsor Atletico Madryt jest także doświadczonym partnerem piłki nożnej na najwyższym europejskim poziomie. Tym bardziej jestem dumny z naszej współpracy, która dowodzi, że pozycja oraz sukcesy Legii zostały docenione w skali międzynarodowej – powiedział Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa.





- Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z tak wyjątkowym klubem, jakim jest Legia Warszawa. Kontynuujemy w ten sposób nasze zaangażowanie we wspieranie profesjonalnego sportu i sponsoring najwyższej klasy mistrzowskich klubów na całym świecie. Współpraca z Legią pomoże nam konsekwentnie wzmacniać międzynarodową rozpoznawalność marki Plus500, a także zwiększy znajomość naszej firmy wśród klientów w Polsce, która jest dla nas ważnym rynkiem o dużym potencjale – mówi David Zruia, prezes Plus500.



Jednocześnie Legia Warszawa kontynuuje strategiczną współpracę z Fortuna Zakłady Bukmacherskie, która od początku sezonu 2020/2021 otrzyma miano Sponsora Oficjalnego Legii Warszawa. Logotyp Fortuny na koszulce meczowej zostanie przeniesiony na tył, zastępując logotyp marki Królewskie, która również kontynuuje współpracę z klubem i od najbliższego sezonu będzie eksponowana na rękawku (dotychczasowa umowa z Królewskim wygasła po tym sezonie).



- Bardzo doceniamy współpracę z naszymi wieloletnimi i sprawdzonymi partnerami, tym bardziej cieszę się, że wspólnie znaleźliśmy rozwiązania, które pozwolą nam na istotne zwiększenie przychodów sponsoringowych Legii. Traktuje to jako kolejny przykład zaangażowania i lojalności wobec Klubu, za co gorąco dziękuję. Pozyskanie nowego, działającego w globalnej skali sponsora to potwierdzenie, że Legia rozwija się nie tylko sportowo i organizacyjnie, ale także marketingowo, co jest naszym wspólnym sukcesem – dodał Dariusz Mioduski.