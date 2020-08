29. urodziny Mladenovicia

Sobota, 15 sierpnia 2020 r. 00:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Dziś 29. urodziny świętuje serbski obrońca Filip Mladenović. Jest jednym z lepszych bocznych defensorów w Ekstraklasie, a Legię wzmocnił przed aktualnym sezonem. Wczoraj miał okazję zadebiutować w barwach Legii w pucharowym spotkaniu z GKS Bełchatów.



Karierę zaczynał w swojej ojczyźnie, gdzie najpierw reprezentował barwy FK Borac 1926 Cacak, który rozgrywał mecze w jego rodzinnym mieście. Następnie przeniósł się do Crveny Zvezda Belgrad, której był podstawowym zawodnikiem. Po niecałych dwóch latach gry w barwach "Gwiazdy" wzmocnił BATE Borysów. Na Białorusi grał niespełna dwa lata i wyjechał do Niemiec, gdzie zanotował roczny epizod w 1.FC Köln, z którego wyjechał do belgijskiego Standardu Liège. Ostatecznie w styczniu 2018 roku przyjechał do Polski, a dokładnie do Gdańska, gdzie szybko stał się kluczową postacią Lechii. Mladenović może się pochwalić wieloma trofeami. Serb dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Białorusi (2014, 2015), dwukrotnie Superpuchar tego kraju (2014, 2015) oraz puchar (2015). Dodatkowo w Serbii świętował zdobycie mistrzostwa (2014) oraz krajowego pucharu (2012), a w Polsce cieszył się z pucharu (2019) oraz Superpucharu (2020).



Mladenoviciowi życzymy przede wszystkim zdrowia oraz wielu sukcesów w barwach Legii. Sto (L)at!