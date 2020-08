25. urodziny Juranovicia

Dziś 25. urodziny świętuje obrońca Legii Josip Juranović. Chorwat wzmocnił drużynę mistrza Polski tego lata. W piątek zanotował zadebiutował i miał udział przy zdobyciu szóstej bramki w starciu z GKS-em Bełchatów. Juranović niemal całą swoją dotychczasową karierę spędził w Hajduku Split, do którego trafił w 2015 roku. Wcześniej grał w drugoligowym NK Dubrava ZG, którego jest wychowankiem. W 2017 roku zadebiutował w reprezentacji Chorwacji. Josipowi życzymy zdrowia oraz wielu sukcesów w barwach Legii. Sto lat!

tomtom1916 - 4 godziny temu, *.plus.pl Niech mu gwiazdka pomyślności... odpowiedz

