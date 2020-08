Kapustka piłkarzem Legii!

Legia ogłosiła kolejny letni transfer. 2-letni kontrakt z mistrzami Polski podpisał Bartosz Kapustka , który dotychczas grał dla Leicester City. 23-latek na co dzień występuje na pozycji ofensywnego pomocnika, jednak może grać również jako skrzydłowy. Będzie występował z numerem 67. Przed kilkoma laty Kapustka uchodził za jeden z największych talentów w polskiej Ekstraklasie. W 2016 roku po serii dobrych meczów dla Cracovii został sprzedany do Leicester City za 5 mln euro. Pobytu w Anglii nie może jednak zaliczyć do udanych. W pierwszej drużynie "Lisów" zagrał jedynie trzy mecze - wszystkie w 2017 roku w ramach Pucharu Anglii. Jako piłkarz Leicester był kilkukrotnie wypożyczany. W lipcu 2017 roku trafił do Freiburga (9 meczów / 1 gol), a dwa lata temu zasilił belgijski OH Leuven (21 meczów / 3 gole). Przed startem ubiegłego sezonu wrócił do Anglii. W poprzednich rozgrywkach rozegrał jednak jedynie dwa mecze dla drużyny do lat 23. Ostatni raz na boisku pojawił się 31 stycznia. Kapustka ma za sobą bogatą karierę reprezentacyjną. Wielokrotnie grał dla drużyn młodzieżowych, a w 2015 roku w wieku zaledwie 18 lat zadebiutował w pierwszej drużynie pod wodzą Adama Nawałki . Pomimo młodego wieku pojechał w 2016 roku na mistrzostwa Europy do Francji, gdzie trzykrotnie zagrał w wyjściowym składzie. Legia starała się pozyskać Kapustkę od dłuższego czasu. Temat jego przyjścia na Łazienkowską pojawiał się w każdym okienku transferowym, jednak dopiero teraz władze "Wojskowych" doszły do porozumienia z Leicester. Bartosz Kapustka Cracovia: 65/8/12 OH Leuven: 21/3/0 Leicester U23: 15/4/3 SC Freiburg: 9/1/0 Leicester: 3/0/0 SC Freiburg II: 2/0/0 Kolejno: mecze, gole, asysty

Jarkonet - 3 minuty temu, *.metrointernet.pl Przemyślane transfery gratulacje. Bartek mam nadzieje, że szybko poczujesz piłkę i będziesz kluczowym zawodnikiem. Pamiętaj że w piłce wszystko jest możliwe ale kibice nie ukrywam liczą że się odbudujesz , a przy Vuko masz szansę praca i jeszcze raz praca nic łatwo nie przychodzi ale to sam już wiesz. Bravo Legia. Tak z ciekawości Rysiek przyjdzie czy temat już upadł może ktoś jest lepiej poinformowany. Mocno Legia !!!!!!!!! odpowiedz

Gggg - 15 minut temu, *.t-mobile.pl Ile teraz zmian jest w meczach? odpowiedz

Marian - 36 minut temu, *.centertel.pl Ile sałaty poszło na Kapustkę bo nigdzie nie podają? odpowiedz

Zdzicho - 44 minuty temu, *.tpnet.pl Ile bedzie zarabial no i za ile przyszedl? odpowiedz

Dos Santos - 1 godzinę temu, *.176.156 No. We w końcu! Ileż to trwało, na litość boską?! Fajne te transfery, takie nie za słabe. odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Dos Santos: na jakieś dokumenty z Angli czekali żeby dopiąć. Badania wyszły super podobno odpowiedz

FWK - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @filand: w sztabie mamy muche;) odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @FWK: odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @FWK: Jeszcze troszkę i będzie Klub Smakosza :-) odpowiedz

Bemowo L - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl W końcu zaliczył testy z plastyki na mierny.. Takim też póki co jest piłkarzem! odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.master.pl @Bemowo L: wybitny trener da radę :D odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Bemowo L: cieciu!!! miotła w łapy i do roboty na konwiktorska. odpowiedz

Arek - 46 minut temu, *.t-mobile.pl @lob : sam nie dajesz rady? odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest Kapustka, jest Rosołek jest mniam mniam pycha pycha #Legia.

Powodzenia odpowiedz

Rafix - 37 minut temu, *.centertel.pl @filand: brakuje Yaya Toure odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Długo go badali.Zobaczymy co z niego bedzie.Powodzenia. odpowiedz

Kaprykos - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Oczekiwany transfer, teraz trzeba go potwierdzić na boisku.... mało meczy rozegranych.... początek, to będzie siara, ale pamiętam jak grał, gdy przyjeżdżał na Legię, taki chudzielec, a dawał radę.... odpowiedz

StefQ - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kaprykos: Z Vadisa też na początku większość Żylety się śmiała, że gruby, że wolny. Oby Kapustka też odpalił! odpowiedz

Rypin 100% (L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Witamy na pokładzie. Daj z sobie maksa!!! odpowiedz

Endriu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bartek powodzonka! Trzymam kciuki za Ciebie i za naszą LEGIĘ ❗❗❗ odpowiedz

Jakiś tam - 2 godziny temu, *.com.pl Ty asie Maciej itd dobry jesteś jak nie wiesz ze 10 jest numerem świętym w Legii... odpowiedz

MACIEK LEGIA MISTRZ !!! - 2 godziny temu, *.orange.pl @Jakiś tam : No masz rację. Spoko. Ale pozostałe są wolne..... A poza tym to akurat taki sam zwyczaj jak i z tymi innymi numerami. Można użyć alfabetu :) Aby po kolei było :) odpowiedz

Balotelli do Legii - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Teraz czas na Balotelliego! Jest bez kontraktu, to świetny napastnik! odpowiedz

Endriu - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Balotelli do Legii : W pierwszych 5 meczach: 5-6 bramek, potem by się obraził na Vuko, na siebie i na to, że panuje koronawirus na świecie odpowiedz

FWK - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Balotelli do Legii : Było by mega. Tylko on miał iść grać gdzieś w Rumunii odpowiedz

Marcelll - 2 godziny temu, *.plus.pl No to jeszcze Richard i lecimy na grubboo ???? odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dajcie info faken czego te testy tak długo trwały. Każdy jest ciekawy. odpowiedz

eri - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Władeczek: Czy to naprawdę takie ważne? odpowiedz

Gniewko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Władeczek:

Kolonoskopia tak mu się spodobała że kilka razy przechodził. odpowiedz

FWK - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Władeczek: Testowali go jak radzi sobie z maciora 1 na 1 odpowiedz

MACIEK LEGIA MISTRZ !!! - 2 godziny temu, *.orange.pl Na oficjalnej stronie (L) jest artykuł o nowych numerach niektórych piłkarzy. A mnie się marzy żeby oficjalna 18 - stka meczowa miała numery od 1 do 18. Tak jak Artur ma 1 tak obrońcy powinni mieć od lewego 2,3,4,5, pomocnicy 6,7,8 a napastnicy 9,10,11. Rezerwowy bramkarz 12, obrońcy rezerwowi 13,14, pomocnicy rezerwowi 15,16 a napastnicy rezerwowi 17,18. Pozostali piłkarze kolejne numery. Tak mniej więcej kiedyś było i był porządek. Nie ma żadnej zasadnej potrzeby żeby było tak jak jest teraz. To tylko fanaberie piłkarzy..... odpowiedz

Alojzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @MACIEK LEGIA MISTRZ !!!:



W drugą stronę tak samo- nie ma żadnej zasadnej potrzeby żeby którą nie mógł grać z numerem 67 czy 99... odpowiedz

Kls - 2 godziny temu, *.domynet.pl @MACIEK LEGIA MISTRZ !!!:

Nr 10 zastrzeżony przez Pana Kazika Deynę odpowiedz

MACIEK LEGIA MISTRZ !!! - 2 godziny temu, *.orange.pl @Alojzy: Miałbyś rację kolego ale za kolejnością numerów jest jakaś logika. A w przypadku numerów jak bądź to tylko i wyłącznie zachcianki grajków..... odpowiedz

GrzeLeg - 1 godzinę temu, *.virginm.net @MACIEK LEGIA MISTRZ !!!: Z NBA się kojarzą te wysokie numery. Jakoś nigdy mi nie pasowały do piłki nożnej. odpowiedz

Jimmy L - 2 godziny temu, *.d1-online.com No i dzięki Bogu koniec telenoweli, Bartosz powodzenia na Ł 3 .

. odpowiedz

Pikachu - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Powodzenia! Obyś wypalił odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 6 minut temu, *.vectranet.pl @Pikachu: blanta. odpowiedz

Trampek. - 3 godziny temu, *.net.pl Aby nie dzielić skóry na niedźwiedziu wstrzymywałem się z wypowiedzią na temat transferu Bartosza Kapustki do LEGII. Uważam,że jeżeli do końca rundy jesiennej / może być wcześniej/ Kapustka osiągnie minimum 80% swojej wydolności sportowej jaką miał w okresie swoich najlepszych czasów, to jest realna szansa na to , że może to być najlepszy transfer Polaka do LEGII w ciągu ostatnich kilku czy nawet kilkunastu lat. Warunek jest jeden, aby nie dopadły go dolegliwości fizyczne w postaci kontuzji czy innych nieokreślonych chorób. Za tym,by stać się takim piłkarzem - który będzie nosił miano najlepszego takiego transferu przemawiają okoliczności takie jak: młody wiek, wcześniej reprezentowany poziom mimo młodego wieku, gra i treningi miedzy innymi w najsilniejszej lidze świata - to tylko niektóre cech tego piłkarza. Aby nie zanudzać i nie zachłystywać się przed wcześnie wspomnianym transferem, kończę ten skromny komentarz licząc na "ciepłe" przyjęcie tego i innych nowo pozyskanych piłkarzy. A na pewno odwdzięczą się swoją grą. Uważam,że dotychczasowe transfery letnie są w LEGII najlepsze od minimum kilkunastu lat.Droga do fazy grupowej czy to do LM czy LE jest otwarta. odpowiedz

Ave Cezar - 3 godziny temu, *.40.119 Wkońcu!!! Ile można czekać odpowiedz

uwaga jest szansa na skrzydło!!!! - 3 godziny temu, *.plus.pl Co tam Ka pustka, Kryśka szuka nowego klubu bo już nie chce być starą damą, czuje się wciąż młody i oferuje swoje usługi różnym klubom

A my podobno szukamy kogoś na skrzydło i uwaga !!! to new dla Miodka

- transfer darmowy!!!! tylko pensja dla Kryśki podobno tylko 23 banki wiec warto ten transfer dopiąć! czyż nie? odpowiedz

Trec - 3 godziny temu, *.chello.pl @uwaga jest szansa na skrzydło!!!!: zejdź ze słońca odpowiedz

Lewy - 3 godziny temu, *.timplus.net a co z tym Richardem? odpowiedz

Yyy - 3 godziny temu, *.chello.pl @Lewy: To samo odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jak się odbuduje a wierzę w to to będziemy mieć duży pożytek odpowiedz

Heniu - 3 godziny temu, *.virginm.net Wladeczku faken odpalaj gramofon dzwon po Grazyne ! Maciora wjezdza i swinia pieczona!! odpowiedz

GOC L) ŁAW - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Heniu: Heniu rozwaliles system !!! Pizdrowki Legijne???? odpowiedz

