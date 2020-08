Europejskie puchary a koronawirus

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. 18:36 Mishka, źródło: UEFA

18 sierpnia Legia Warszawa rozegra swój pierwszy mecz w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Po odwołaniu spotkania o Superpuchar Polski pojawiły się pytania i wątpliwości, czy mecze w europejskich pucharach będą odbywały się zgodnie z planem w przypadku wykrycia u zawodników zakażenia koronawirusem. Niedawno przyjęte przez UEFA przepisy konkretnie regulują tego typu sytuacje.



1. Miejsce rozegrania meczu

Przed każdym losowaniem kluby mają obowiązek zgłosić do UEFA informacje dotyczące ograniczeń podróżowania pomiędzy ich krajem i innymi krajami. Ma to wpływ na ustalanie składu grup przed danym losowaniem. Jeżeli klub takich informacji nie przekaże, a mecz nie będzie mógł dojść do skutku, zostanie ukarany walkowerem. Jeżeli z powodu wcześniej zgłoszonych obowiązujących ograniczeń dany mecz nie może zostać rozegrany na boisku gospodarza (np. z powodu zakazu organizacji imprez sportowych albo w związku z niemożliwością wjazdu do danego kraju drużyny przeciwnej), klub gospodarz musi zaproponować alternatywne miejsce, w jednej z czterech przyjętych przez UEFA neutralnych lokalizacji (w Polsce, Grecji, na Węgrzech lub na Cyprze).

Natomiast jeżeli władze danego kraju wprowadzą ograniczenia w ostatniej chwili i będą one skutkowały niemożliwością rozegrania meczu, to walkowerem zostanie ukarany klub z kraju, który wprowadził owe ograniczenia.



2. Zakażenia wśród zawodników i sztabu szkoleniowego

Wszyscy zawodnicy i sztab szkoleniowo-medyczny muszą zostać przetestowani pod kątem koronawirusa na 14 do 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek w europejskich pucharach. Następnie zawodnicy z szerokiej kadry na mecz, sztab szkoleniowy, medyczny oraz pracownicy klubu obsługujący dane spotkanie i mający bezpośredni kontakt z drużyną muszą przejść testy przed każdym spotkaniem. Zespół gości musi wykonać testy przed wyjazdem z własnego kraju, nie wcześniej niż na 3 dni przed meczem, natomiast zespół gospodarzy we własnym kraju, w lokalizacji i na zasadach ustalonych z UEFA.



Jeżeli w przypadku obywateli danego kraju w momencie wjazdu do kraju drużyny gospodarza konieczne jest wykonanie dodatkowych testów, mają one zostać wykonane. Wyniki wszystkich testów należy przesłać do UEFA nie później niż 6 godzin przed rozpoczęciem spotkania. Osoby z pozytywnym wynikiem testów muszą zostać usunięte z delegacji meczowych, a tacy zawodnicy nie mogą brać udziału w danym spotkaniu. UEFA poinformuje także niezwłocznie lokalne władze o wystąpieniu przypadku zakażenia. W przypadku kiedy wynik testu jest negatywny, a dana osoba wykazuje określone w przepisach objawy chorobowe, musi natychmiast zostać odizolowana. Jeżeli jakikolwiek zawodnik lub pracownik klubu przeszedł już zakażenie, klub musi przesłać do UEFA stosowną dokumentację oraz historię medyczną nie później niż 7 dni przed danym meczem.



Jeżeli jeden lub więcej zawodników okaże się zarażonych, mecz rozgrywany jest zgodnie z planem, chyba że lokalne władze nakażą większej grupie pozostać w kwarantannie. Aby mecz doszedł do skutku, klub musi mieć dostępnych do gry przynajmniej 13 zawodników z listy A, w tym 1 bramkarz. Jeżeli dostępnych jest mniej niż 13 zawodników lub w ich gronie nie ma bramkarza, mecz może zostać przełożony, pod warunkiem, że spotkanie uda się rozegrać w ograniczonym czasowo późniejszym terminie, tzn. nie będzie kolidowało z rozegraniem kolejnej rundy. Jeżeli meczu nie uda się rozegrać, klub zostanie ukarany walkowerem.



Jeżeli z jakiegokolwiek powodu faza kwalifikacyjna i / lub baraże nie zostaną rozegrane, Komitet Wykonawczy UEFA zadecyduje o zasadach wyłonienia klubów zakwalifikowanych do fazy grupowej.



3. Decyzją UEFA, spotkania eliminacyjne rozgrywane będą bez udziału publiczności.



4. Inne wytyczne: zawodnicy obydwu zespołów wychodzą na murawę osobno, a podczas ceremonii rozpoczęcia meczu muszą zachować dystans min. 1 metr. Na ławkach rezerwowych nie ma obowiązku noszenia maseczek ochronnych, ale należy zachować odpowiedni dystans.



5. Rywalizacja w każdej rundzie odbywa się w formie 1 meczu bez rewanżu (oprócz 4. rundy el. Ligi Mistrzów). W przypadku remisu zarządzana jest dogrywka, a w dalszej kolejności rzuty karne.