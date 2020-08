Łukasz Zjawiński trafił do Stali Mielec

Łukasz Zjawiński, który rundę wiosenną minionego sezonu spędził w III-ligowych rezerwach naszego klubu, a jesienią występował w II-ligowej Stali Stalowa Wola (17 meczów i 1 gol), przeszedł na definitywnie do beniaminka ekstraklasy, Stali Mielec. 19-letni napastnik podpisał z mieleckim klubem 3-letni kontrakt. Zjawiński trafił na Łazienkowską w 2015 roku z Górnika Zabrze i przez cztery kolejne sezony występował w młodzieżowych drużynach Legii, z III-ligowymi rezerwami włącznie. W sezonie 2018/19, Zjawiński w drugim zespole Legii zagrał 26 meczów i strzelił cztery bramki. Wcześniej do Stali Mielec trafił z Legii Mateusz Żyro.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Brat - 1 godzinę temu, *.chello.pl To jest napastnik? Jak na pomocnika to te staty byłyby mocno średnie odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.