Transfer o krok

Kapustka przechodzi testy medyczne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r. 16:44 Wiśnia, źródło: Legia.com

Bartosz Kapustka rozpoczął w poniedziałek testy medyczne przed transferem do Legii. Mają one potrwać do wtorku i w przypadku pozytywnych wyników, pomocnik podpisze kontrakt ze stołecznym klubem.