21-23.08: Weekendowy rozkład jazdy

Piłkarze Legii po raz kolejny zagrają w Bełchatowie - tym razem jednak w meczu ligowym mierzyć się będą z Rakowem, który kolejny sezon musi rozgrywać na stadionie GKS-u. Radomiak z kolei mecz Pucharu Polski ostatecznie rozegra na stadionie przy Narutowicza, a nie w Puławach, gdzie rozpocznie najbliższy sezon I-ligowy. Na dniach ma ruszyć budowa nowego oświetlenia na radomskim stadionie, spełniającego wymogi ekstraklasy./ Pięcioboiści Legii od piątku do niedzieli w Drzonkowie, startować będą w mistrzostwach Polski U-17 w formule laser run. Rozkład jazdy: 21.08 g. 19:30 Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 22.08 g. 14:30 Radomiak Radom - Miedź Legnica 22.08 g. 20:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa [Bełchatów] 22.08 g. 20:00 FC Den Haag - Vitesse Arnhem 23.08 g. 11:00 Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa 23.08 g. 13:00 FC Toruń - Legia Warszawa [futsal] 23.08 g. 15:30 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wlkp. [kosz, sparing, ul. Obrońców Tobruku 40] 23.08 g. 18:00 UWKS Legia - Talent Warszawa [ul. Okopowa 55a] Młodzież: 21.08 g. 13:00 Legia U16 - Wisła Płock 05 [LTC - boisko 7] 22.08 g. 10:00 Legia U17 - MKS Polonia Warszawa U17 [CLJ U17][LTC - 7] 22.08 g. 12:00 Legia U18 - Escola Varsovia U18 [LTC - 5] 22.08 g. 10:00 Legia U12 - AP Reissa 09 [ul. Łazienkowska 3] 22.08 g. 12:00 Legia U10 - AP Reissa 11 [ul. Łazienkowska 3] 22.08 g. 12:00 Legia U11 - KS Ursus 10 [ul. Łazienkowska 3] 22.08 g. 13:00 Widzew Łódź 06 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź] 22.08 g. 14:00 Legia U14 - Broń Radom 07 [LTC - 7] 23.08 g. 16:00 UWKS Legia 03/4 - Huragan Wołomin U18 [ul. Okopowa 55a] 23.08 g. 18:00 UKS Varsovia 08 - Legia U13 [ul. Międzyparkowa 4]

