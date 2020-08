Linfield FC rywalem Legii w 1. rundzie el. Ligi Mistrzów

Środa, 12 sierpnia 2020 r. 20:28 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Drita Gnjilane została ukarana walkowerem za nierozegrany mecz rundy wstępnej el. LM z Linfield FC. Oznacza to, że to klub z Irlandii Północnej będzie rywalem mistrzów Polski w 1. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów.



Spotkanie Legia - Linfield FC odbędzie się we wtorek, 18 sierpnia o godzinie 19:00 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Zgodnie z decyzją UEFA mecz odbędzie się bez udziału publiczności.



Terminarz najbliższych meczów Legii:

14.08. (PT) 20:30 GKS Bełchatów - Legia Warszawa (Puchar Polski)

18.08. (WT) 19:00 Legia Warszawa - Linfield (Liga Mistrzów)

22.08. (SO) 20:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa

29.08. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok



