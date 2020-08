W niedzielę kobieca drużyna Legii Warszawa zagrała pierwszy w historii towarzyski w kategorii seniorek. Legionistki pokonały rywalki z Perły Lublin 4-0. W tym sezonie zespół seniorek Legii przystąpi do rozgrywek IV ligi grupy mazowieckiej. Pierwszy mecz ligowy zapanowano na 5/6 września a rywalem będzie zespół KS Wilanów.

WETERAN - 17 minut temu, *.chello.pl Brawo! Nie zapomnijcie podawać terminarza gier! odpowiedz

ROSOMAK - 29 minut temu, *.chello.pl SUPER odpowiedz

