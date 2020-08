Boniek: Ktoś chciał ukryć chorego i grać

Wtorkowe wydanie Przeglądu Sportowego publikuje rozmowę z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem , który twierdzi, iż przy Łazienkowskiej chciano ukryć chorego. - (...) W Legii zapomniano sprawdzić wynik badania masażysty, który przebywał z piłkarzami od rana do wieczora przez dziewięć dni. Zaznaczam, że mówimy o osobie, która nie była podejrzewana o zakażenie, a po prostu miała koronawirusa i mogła zarazić każdego z kim miała kontakt. Teraz protokół postępowania jest jasny, drużyna musi być wyizolowana, a następnie trzeba wszystkim wykonać dwukrotnie testy wymazowe. We wtorek lub w środę ponownie. Tu chodzi o bezpieczeństwo zespołu. Udawanie, że coś się nie wydarzyło było pomyłką i jest groteskowe. Podobnie jak twierdzenie, że ten masażysta nie miał nic wspólnego z zespołem. Jeżeli tak będziemy podchodzić nawet do oczywistych spraw, to będzie źle. Każdy może się pomylić, ale trzeba mieć odwagę się przyznać - - mówi Boniek. Prezes PZPN dodaje, że: - Mieliśmy przypadek pozytywnego testu na obecność koronawirusa, ktoś chciał to ukryć i grać, bo twierdzi, że wszyscy są zdrowi. Są procedury, które jasno mówią, jak trzeba funkcjonować, kiedy ktoś jest chory. Nasz Zespół Medyczny wysłał do klubów dokładne wytyczne. Każdy odpowiedzialny i mądry klub zrobił piłkarzom, trenerom i pracownikom badania przed pierwszym treningiem. W każdym zespole muszą robić ankiety medyczne, żeby lekarz klubowy wiedział, czy ktoś ma objawy. Zasłanianie się tym, że w klubie czegoś nie wiedzieli jest nieporozumieniem. (...) W Legii często jest tak, że jak dzieje się coś złego, to winni są wszyscy dookoła, tylko nie oni. Jakim cudem lekarz pracujący w klubie może wysłać 50 osób na badania i następnego dnia wieczorem nie sprawdzić wyników? Dopiero sanepid po kilku dniach zaczął szukać faceta. Całą rozmowę możecie przeczytać tutaj

Autor - 6 minut temu, *.135.90 Jedyne co mi sie cisnie na jape to jest ORGANIZACYJNA PAPKA!! Nie pierwszy raz ktos w klubie i to w dosc waznym momencie daje ciala! Rudego mozna lubic lub nie. Miloscia do niego nie palam ale jebaniutki ma racje... Nie przystoi zeby w Legii panowal taki rozpierdol. To nie rudego wina. A jak jezdzicie mu po rajtach to kiedy bedzie mial okazje to zayebie w Legie w ramach rewanzu dla kibicow co go wyzywaja. I skonczcie jechac go bo ja bogu dziekowalem ze LAto zniknal z PZPNu ze swoja klika debili. Mioduski wstydz sie! Organizacyjna kaszanka na poziomie 3 ligi kuwa fa!!! odpowiedz

cezary_1958 - 12 minut temu, *.chello.pl 1 sierpnia w sobotę przesyłają informację do klubów. Boniek nie powiedział o której godzinie, mogli to zrobić po południu. W poniedziałek publikują na stronie internetowej. Boniek nie powiedział o której godzinie, mogli to zrobić po południu. Sytuacja prawna jest klarowna 3 wieczorem albo 4 rano. 6-7 dni przed meczem. Badanie robimy 3 wynik 4, a do meczu 6 dni, Po co izolować drużynę na 6 dni przed meczem jeśli okres inkubacji wynosi 7 dni. A więc badanie robimy 10-11. W dniu meczu albo dzień po terminie meczu. Panie Boniek wina bezwzględna PZPN. odpowiedz

Siwy - 14 minut temu, *.as9105.com A teraz wyobraźmy sobie ze dzien przed meczem o superpuchar PZPN zaprasza przedstawicieli/sponsorów etc. na kolacje.Pojawia się tam sponsor który bezobjawowo przechodzi swirusa(o ile naprawdę istnieje) i po kolacji żegna się z Prezesem.Dzien później ten sam prezes ta sama ręka gratuluje zawodnikom za mecz.... przecież to jakiś kurwa dramat i my zaraz z pierwsza kolejka nie wystartujemy!!!! odpowiedz

Józefowianin - 38 minut temu, *.chello.pl Boniek zawsze pierwszy do orderów,ostani do odpowiedzialności. odpowiedz

Alan - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Jeśli to prawda co mówi Pan Boniek to amatorka na Legii pełną gębą, juz widzę te komentarze jakby to Craxa odwaliła taki numer oj wtedy to by się działo, walkower, Puchar jest Nasz, wykluczyć ich z Ligii etc etc. odpowiedz

-;) - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Upartym osłem oczywiscie odpowiedz

-;) - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Bez wprowadzenia wytycznych uefa w sprawie korony dogranie ligi będzie cudem ale że boniek jest idiota i uparty dołem to jest to bardzo realne niestety odpowiedz

Marcel - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zaraz się okaże, że wszystkiemu winny jest Bartosz Bereszyński, któremu ktoś nie policzył żółtych kartek... Znów ta Legia taka zła i niedobra, bo coś zataja... Zaraz będą grzywny od FIFA, UEFA, PZPN, Ekstraklasy i nie wiadomo kogo jeszcze i walkower... Masakra... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl On naprawde to powiedzial? Przeciez to idiota. Bys pajacu sie zajal tym zeby z ta pilka bylo lepiej, a nie pierdoleniem glupot publicznie, czy wstawianiem smiesznoglupich tweetow. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl No sorry nie lubię gościa, ale tutaj ma 100% racji.

Akcja podobna jak z celtikiem i jeszcze chowanie głowy w piasek.

odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.chello.pl 20 zl oddaj Ruda swinio, o tym nie wspomnial odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Czytam tutaj wpisy ewidentnie tak wielu madrych ludzi. Czytam i czytam, i sie zastanawiam...

Jeden z drugim i trzecim tak psioczy na Bonka ze rudy, ze meda, ze to, ze tamto.

I rozumiem ze wam wszystkim podobalby sie bardzo zupenie inny scenariusz. Mianowicie, Legia gra mecz eliminacyjny do Ligi Mistrzow, wygrywa ten mecz, przechodzi do nastepnej rundy. Uefa wykrywa ze w Legii ktos byl zarazony covidem, po czym walkower i wypad z rozgrywek. Cos w atylu ostrowskiej, Bereszynskiego i cwelticu.

Naprawde taki scenariusz wam sie podoba? Jakim trzeba byc idiota zeby ta wlasnie opcje dopuszczac jako alternatywe. Jakim imbecylem zeby na cos takiego zamykac oko tylko po to zeby moc psioczyc na Bonka.

Poziom intelektualny tu na forum i generalnie w klubie jest tak szokujaco niski ze to nawet juz nie wqrwia czlowieka. Zastanawiam sie tylko czy jeszcze jakos mozna to leczyc? odpowiedz

Krzeszczu leszczu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Ja tu nie pisze komentarzy, ale zrobię wyjątek, bo drugiego takiego speca jak Ty to w życiu nie spotkałem. Znasz się na trenerce, grze z poziomu boiska, zarządzaniu, transferach. Cieszę się, że tak wybitna osobistość raczy obcych ludzi na forum swoimi teoriami. Dzięki Tobie wszyscy jesteśmy mądrzejsi, chociaż i tak zdecydowana większość do pięt Ci nie dorasta. Liczę, że zobaczę Cię w pedałen o poranku, może coś powiesz o wychowaniu dzieci, modzie, trendach. Powodzenia, jesteś najlepszy. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Krzeszczu leszczu: to wcale nie jest takie trudne w gronie "inteligentow" takich jak ty, na forum zdominowanym przez lyse paly, jak ty, ktore to wlasnie swoja inteligencja i poziomem rozumowania, zawieszaja poprzeczke. Trudno nie byc specem w gronie jaskiniowcow. odpowiedz

Leon - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Boniek ma 100% racji , jeszcze powinni mu podziękować bo za chwilę mogło by być że LEGIA i Crakowia przegrywa mecz walkowerem w uefa z powodu wirusa (Celtik- Bereszyński).Jełopy ogarnijcie się. odpowiedz

Rado - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl ... i wtedy pojawił się wierny rycerz herbu "weszlo" i uprzejmie doniósł. I sprawa się rypła... odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Wstępny plan rozegrania superpucharu to 31 sierpnia godzina 20:00 faken. Info od wpływowej osobistości, która dużo wie faken. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl Przeczytałem artykuł w przeglądzie sportowym i padłem rudy atakuje Legię że nie było superpucharu a co robi pzpn żadnych procedur a rudy leży na plaży i wyciera ryj Legią ŻENADA odpowiedz

Superpuchar - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ten Superpuchar to się jeszcze odbędzie? odpowiedz

Kibolek - 2 godziny temu, *.telefonica.de To że rządowa mafia wzięła łapówkę od rotschilda za wprowadzenie KORONA sciemy pandemii strachu i obłudy to wiemy A że Boniek wziął kolejną (od filipiaka) bo się z rządu A raczej (nierzadu)z rudym nikt nie podzielił tego nie wiedziałem odpowiedz

Remino - 3 godziny temu, *.orange.pl pamiętacie Ostrowską? odpowiedz

Kibolek - 3 godziny temu, *.telefonica.de Na 10 Rudych 11 fałszywych. Na 10 rzymian 11 chce cię oszukać. J...ać PZPN banda nieudaczników. odpowiedz

M@c - 3 godziny temu, *.chello.pl Ktoś zawiódł i poniósł konsekwencje. Po co drążyć temat. Oby piłkarze byli zdrowi i mogli grać. odpowiedz

krasnal - 3 godziny temu, *.orange.pl Panie prezesie już raz zatrudnianie rodziny czy znajomych się zemściło i co ? Tak postępując nigdy pan nie osiągnie celu! WSTYD odpowiedz

Xd - 3 godziny temu, *.chello.pl O czym ty pieprzysz chłopie? Masażysta miał wynik ujemny!!!! odpowiedz

Bie(L)any - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Xd:

Masażysta miał dwa razy testy i dwa razy ujemne, a Rudy jako osoba uczona umie przecież liczyć ... minus i minus daje plus a plus to wynik dodatni :)) odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Powiedzial to prezes zwiazku, ktory umywa rece od wszystkiego co zle i negatywne w polskiej pilce. odpowiedz

Robert - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wszyscy pojadą po Bonku. Tylko ze chłopina ma rację. To Legia zawiniła nikt inny. Nic nie nauczył ich Celtic. odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Boniek maseczkę załóż, dziadu. odpowiedz

