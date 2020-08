Na stadionach: Miasto jednego Boga

Wtorek, 11 sierpnia 2020 r. 14:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend nie doszedł do skutku mecz o Superpuchar Polski, ze względu na zarażenie jednej osoby ze sztabu Legii. Można spodziewać się, że takich sytuacji w obecnych rozgrywkach będzie zdecydowanie więcej, szczególnie w niższych ligach, gdzie kluby nie będą robiły tak regularnych badań, jak kluby najwyższej klasy rozgrywkowej. Co prawda przed nadchodzącymi spotkaniami I rundy Pucharu Polski z udziałem choćby trzecioligowców badania na COVID-19 sfinansuje PZPN, ale wiadomo, że w dalszej części rozgrywek te same kluby nie będą mogły liczyć w tej kwestii na pomoc ze strony związku.



Na razie nie ma również przyzwolenia na wpuszczanie na stadiony kibiców drużyn przyjezdnych. W niższych ligach jeszcze czasami uda się ten problem ominąć, ale w przypadku większych ekip mało prawdopodobne, by udało się im niepostrzeżenie dotrzeć na stadion rywala. To pokazał choćby wyjazdowy mecz Ruchu z Foto-Higieną Gać, gdzie chorzowianie zostali otoczeni przez policję na przystadionowym "pastwisku" (de facto bardzo podobnym do tego, jakie znajduje się na tyłach sektora gości w Chorzowie), a tam policja zakazała "Niebieskim" gromadzenia się. Spieranie się z mundurowymi nie miało sensu i Ruch musiał przedwcześnie wracać na Górny Śląsk.



W ostatnim tygodniu na trybunach kilku stadionów zaprezentowane zostały oprawy. Ultrasowali fani Dolcanu, ŁKS-u Łomża, RKS-u Radomsko, ŁTS-u Łabędy czy Beskidu Andrychów.



Niższe ligi:



Foto-Higiena Gać - Ruch Chorzów (250)

Przyjezdni nie mieli możliwości obejrzenia spotkania. Policja zaczęła wariować, zamykając grupę kibiców gości na pastwisku i ogłaszając zakaz grupowania się. Pomimo posiadania biletów na mecz, chorzowianie musieli wracać do domu.



Jantar Ustka - Gryf Słupsk (90)

Gryfici na wyjazd do Ustki wybrali się pociągiem, wspierani przez Lechię (6). Wywiesili dwie flagi.



Wisłoka Dębica - Wisła Sandomierz (37)

Wisła Sandomierz zasiadła na trybunach Wisłoki. Gospodarze wspierani przez Górnika (20), jak również Siarkę (20), która przyjaźni się z obiema ekipami.



PAF Płońsk - MKS Ciechanów (35)

Pogoń II Siedlce - Mazovia Mińsk Maz. (23)



Pelikan Łowicz - Broń Radom (11)

Fani Broni na stadion weszli dzięki uprzejmości miejscowych.



Beskid Andrychów - LKS Jawiszowice (-)

Ultrasi Beskidu wystawili 120-osobowy młyn. W pierwszej połowie meczu zaprezentowali oprawę - malowaną sektorówkę "Miasto jednego Boga", odpalając sporo pirotechniki.



Dolcan Ząbki - Sparta Jazgarzew (-)

Fani Dolcanu, wspierani przez Olimpię, GKP Targówek i Pogoń, wystawili liczny młyn, prezentując podczas meczu dwie oprawy. Na pierwszą z nich składały transparenty tworzące hasło "Bolszewika przegonili, chwałę Polsce zapewnili. 100-lecie Bitwy Warszawskiej", białe i czerwone szarfy oraz piro. Druga prezentacja to sektorówka w barwach, transparent PDW oraz kolejny pokaz pirotechniczny.



ŁKS Łomża - Wigry II Suwałki (-)

Fani ŁKS-u zaprezentowali biało-czerwony transparent "Bez cudu nad Narwią nie byłoby cudu nad Wisłą", nad którym odpalili kilka rac - oprawa nawiązywała do obrony Łomży podczas wojny w 1920 roku.



RKS Radomsko - Legia II Warszawa (-)

Gospodarze wystawili 91-osobowy młyn. Wywiesili w nim transparent "Zabawa ważniejsza od prawa", nad którym odpalili kilka rac.



ŁTS Łabędy - Piast II Gliwice (-)

Gospodarze zaprezentowali sektorówkę z herbem klubu i liczbą "75", jak również transparent "1945 - 2020" ze starą, skórzaną piłką otoczoną liściem laurowym. Całość zwieńczył pokaz pirotechniczny. W trakcie spotkania miejscowi, będący fanami KSG, spalili na płocie zdobyte barwy Piasta.



Puchar Polski:



Skra Częstochowa - Stal Stalowa Wola (75)

Stalówka wybrała się na wyjazd do Częstochowy wspierana przez Stal Rzeszów (30). Na stadion nie udało się wejść, a swoją obecność zaznaczyli kilkoma okrzykami.



