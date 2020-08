W Płocku 11 września

Ekstraklasa ustaliła dokładne terminy 3. kolejki, w której Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Spotkanie odbędzie się po przerwie na mecze reprezentacji w piątek, 11 września o godzinie 20:30. Terminarz meczów Legii: 14.08. (PT) 20:30 GKS Bełchatów - Legia Warszawa (Puchar Polski) 18.08. (WT) 19:00 Legia Warszawa - Drita / Linfield (Liga Mistrzów) 22.08. (SO) 20:00 Raków Częstochowa - Legia Warszawa 25-26.08. (WT/ŚR) - Legia Warszawa - Ararat-Armenia Erywań/Omonia Nikozja 29.08. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 11.09. (PT) 20:30 Wisła Płock - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Ania - 43 minuty temu, *.235.216 Spoko koledzy w sierpniu już będzie LM. Potem jeden mecz w LE i spokój do następnego roku :) odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Kto ustalał te terminy? Czy Legia wytrzyma kondycyjnie grać co 3-4 dni? odpowiedz

Marcel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W jakim Płocku? Zaraz się okaże, że w Legii 500 osób zarażanych i zamkną wszystkich w domach... odpowiedz

