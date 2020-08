Kibice Legii ozdobili krzyże poległych w Bitwie Warszawskiej

Kibice Legii przygotowują się do obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. W ostatni weekend, grupa fanów z Łazienkowskiej, ozdobiła biało-czerwonymi wstążkami blisko 2500 krzyży na warszawskich Powązkach. Bitwa nazywana "Cudem nad Wisłą" rozpoczęła się 13 sierpnia 1920 roku i powstrzymała pochód Armii Czerwonej. fot. Legia PamiętaMY

