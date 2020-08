Mural Deyny na Ursynowie

Wtorek, 11 sierpnia 2020 r. 15:35 Redakcja

W tym roku w Warszawie powstaną dwa murale poświęcone Kazimierzowi Deynie. Z inicjatywy Fundacji im. Kazimierza Deyny, mural poświęcony legendarnemu kapitanowi Legii i reprezentacji Polski zostanie odsłonięty na warszawskim Ursynowie, w dniu rocznicy tragicznej śmierci Kazimierza Deyny 1.09.2020, o godz. 20.00 przy ul. Kazury 16.



Pracę zaprojektowało i wykona Bakcyl Studio, mające w dorobku serię wielkoformatowych murali na Ursynowie.



Mural o powierzchni ponad 420m2 będzie wykonany specjalną farbą antysmogową, co ma niebagatelne znaczenie, biorąc pod uwagę jego lokalizację przy wylocie z tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy.



Koszt wykonania takiego malowidła to ok. 60 000 złotych.



Połowa środków zostanie przekazana przez Fundację kierowaną przez Janusza Dorosiewicza. - Resztę chcielibyśmy uzbierać wśród kibiców Legii, którzy tym samym staną się współtwórcami muralu. O naszej wiarygodności świadczą efekty naszych dotychczasowych działań tj. postawienie przy stadionie Legii Pomnika Kazimierza Deyny oraz sprowadzenie jego prochów do Polski - informuje fundacja.



Zachęcamy do wsparcia i tym samym dołożenia cegiełki do powstania muralu.