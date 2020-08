Mecz Drita - Linfield przełożony z powodu Covid

We wtorek Legia miała poznać przeciwnika w 1. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, jednak spotkanie Drita - Linfield zostało odwołane. U jednego z graczy drużyny z Kosowa zdiagnozowano koronawirusa, wobec czego Szwajcarzy nie zgodzili się na rozpoczęcie meczu w Nyonie. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w tym zespole został ujawniony w poprzednim tygodniu. Wówczas na kwarantannę udało się tylko dwóch piłkarzy Drity. Teraz sytuacja powtórzyła się i test na wirusa dał wynik pozytywny u kolejnego gracza. W związku z tym prawdopodobnym scenariuszem jest walkower dla Linfield FC. Zobaczymy, jakie decyzja podejmie UEFA, ponieważ już na starcie eliminacje europejskich pucharów dosyć mocno się komplikują. Wiadomość będzie aktualizowana

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

autor - 23 minuty temu, *.vectranet.pl cyrk trwa xD odpowiedz

Kristof - 1 godzinę temu, *.ziggo.nl Przy dobrym zdrowiu w ten sposób Ligę Mistrzów można wygrać grając finał z mistrzem Andory :) odpowiedz

P(L)EBAN - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie pogramy sobie Bracie gdy covidem śmierdzą gacie odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 1 godzinę temu, *.co.uk ..moze wszyscy nasi przeciwnicy z 4 runda wlacznie beda dyskwlfikowani za covida i awansujemy do LM bez wychowychodzenia na boisko ;o))) odpowiedz

Peter - 33 minuty temu, *.vectranet.pl @Kajtus Czarodziej: Jeśli trafimy na bogatszy i bardziej wpływowy klub, który UEFA bardziej "lubi" to u nas szybko wykryją wirusa... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.