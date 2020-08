Legia odpowiedziała Bońkowi

Legia Warszawa odpowiedziała na łamach Przeglądu Sportowego na zarzuty Zbigniewa Bońka, który sugerował, że całą winę za odwołanie meczu o Superpuchar Polski ponosi stołeczny klub. "Chcemy jednoznacznie podkreślić, że twierdzenia, że Legia chciała „ukryć chorego” jest nieprawdziwe. W Polsce obowiązuje procedura, w ramach której o wszystkich pozytywnych wynikach informowane są organy sanitarne. Bezpodstawne oskarżanie Legii uderza w jej wizerunek w oczach opinii publicznej oraz naszych partnerów i sponsorów dlatego oczekujemy sprostowania tej wypowiedzi i przeprosin, czego jesteśmy gotowi dochodzić na drodze prawnej. (...) "Całkowicie nieprawdziwa jest również wypowiedź Prezesa Bońka, o próbie zatajenia jakiejkolwiek informacji przed Prezesem Dariuszem Mioduskim." - pisze Legia. "PZPN w związku z Superpucharem nie wydał dyspozycji, zaleceń, ani nie wprowadził żadnej procedury związanej z COVID-19 wobec drużyn biorących w nim udział. Informacja i stanowisko Zespołu Medycznego przesłane klubom 5 sierpnia dotyczyły rozgrywek PKO BP Ekstraklasy i Pucharu Polski i nic nie mówiły o Superpucharze. Związek nie zlecił też żadnych testów, ani nie oczekiwał ich od klubów. Legia Warszawa nie otrzymała także od PZPN Regulaminu meczu o Superpuchar Polski, który określa zasady organizacji meczu w tych specyficznych warunkach. Legia Warszawa na dzień przed meczem, posiadała pełne testy całej drużyny i sztabu ze wszystkim wynikami negatywnymi. Nie wiemy, czy takie aktualne wyniki posiadała drużyna Cracovii. Prezes PZPN nie miał żadnych podstaw prawnych, aby odwoływać odpowiedni mecz, na drużynę i sztab, które miały brać udział w meczu nie zostały nałożone żadne obostrzenia, które uniemożliwiałby rozegranie spotkania. My jako Legia popełniliśmy błąd, który polegał na nieodczytaniu wiadomości z laboratorium, zanim otrzymaliśmy informację od Inspektoratu Sanitarnego. To błąd ludzki, który nie powinien się zdarzyć. Wyciągnęliśmy konsekwencje personalne oraz wdrożyliśmy dodatkowe procedury, aby uniemożliwić powtórzenie się takiego zdarzenia w przyszłości."

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 8 minut temu, *.tpnet.pl Wina jest, bo jakiś jełop nie dopełnił obowiązku. Jednak rudy przegiął z tą wypowiedzią i tyle. Bo ciekaw jestem, czy ma dowody, że Legia chciała ukryć chorego. Przecież lada dzień zaczynamy europejskie puchary, więc jak dla mnie wypowiedź z dupy. A teraz pewnie znając życie na twitterku coś wysmaruje, albo łeb w piach schowa, jak przy Ostródzie. Że gamoń nie przeczytał maila, to fakt. Ale, że zrobił to specjalnie, ja nie wierzę. I jeszcze jakieś głupie wycieczki, że jak coś się w Legii dzieje to winni są wszyscy inni. Zwykły pajac i tyle. odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Z bońka to ani trener, ani selekcjoner, ani prezes. Po prostu umiał kopać piłkę. A poza tym to kupa.***** reszta *****. odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panie Prezesie... na drugi raz niech Pan uważa koło kogo Pan staje, bo ktoś zawsze może cyknąć fotkę, a za chwilę niesmak pozostanie.......Nie stawać nigdy koło rudych......od dawien dawna mówili, że rudzi to wredni ludzie........ odpowiedz

Jaca - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak zwykle nieporozumienia na szczycie. A kto dostaje w d...ę. Przerzucanie odpowiedzialności. Jak w rządzie. Niedobrze się robi. A ja bym chciał wiedzieć co z kasą za bilety. odpowiedz

DanieLo - 2 godziny temu, *.233.178 I bardzo dobrze. Jak maja dowody, to niech walcza. Bardzo pana Bonka lubie, ale nie zmienia to faktu ze PZPN to nadal duzo chaosu i niedociagniec. Jest dobrze, ale musi byc lepiej. Zobaczymy kto teraz sie przyzna do bledu.



A co do samej wypowiedzi - troche niewypada robic tego na takim stanowisku. Zaczyna sie robic My przeciw Oni. odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.233.178 @Rytm: masz swoje uzasadnienie. Ja mam swoje. nie musimy sie zgadzac odpowiedz

NAS - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @DanieLo: nie przedstawiłeś swojego uzasadnienia odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.