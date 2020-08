Z obozu rywala

GKS Bełchatów przed meczem z Legią

Czwartek, 13 sierpnia 2020 r. 19:27 Maciej Frydrych

W piątek legioniści rozegrają pierwszy mecz o stawkę w sezonie 2020/21. „Wojskowi” w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski pojadą do Bełchatowa, aby zmierzyć się z miejscowym GKS-em. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30.



Jeszcze kilka lat temu bełchatowianie byli stałym bywalcem w Ekstraklasie. Wszystko się zmieniło w sezonie 2014/15, kiedy ówcześni podopieczni Marka Zuba spadli do pierwszej ligi. Już w następnym sezonie nie udało im się wywalczyć utrzymania na zapleczu Ekstraklasy, co poskutkowało grą w drugiej lidze. Tam spędzili trzy sezony, po czym w 2019 roku udało im się wywalczyć awans. Ostatni sezon nie był kolorowy dla ekipy Marcina Węglewskiego, a klub opisuje go jako jeden z najtrudniejszych w historii. Oprócz tego, że „Brunatni” zmagali się z problemami finansowymi, to do ostatniej kolejki drżeli o utrzymanie. Pomimo że giekaesiacy przegrali 0-1 z GKS-em Tychy, to przed spadkiem uchroniła ich Sandecja Nowy Sącz, która zremisowała z Olimpią Grudziądz.



Utrzymanie bełchatowian można uznać za spory sukces, gdyż od kilku miesięcy mówiło się o bankructwie klubu i degradacji kilka poziomów rozgrywkowych niżej. Piłkarze przez parę miesięcy nie otrzymywali wynagrodzenia, przez co zaczęli składać wezwania do zapłaty. Mimo to „Brunatni” otrzymali licencję na grę w pierwszej lidze, co więcej dokonali kilku poważnych wzmocnień.



Na Sportową 3 trafił między innymi wychowanek Legii 24-letni Arkadiusz Najemski (pierwszy od prawej na zdjęciu niżej). Stoper z „Wojskowymi” związany był od najmłodszych lat, dodatkowo w sezonie 2014/15 zdobył mistrzostwo Polski do lat 19. Najemski nigdy nie dostał szansy w seniorskim zespole legionistów, a podczas swojego pobytu w stolicy był wypożyczany do Zagłębia Sosnowiec. Latem 2018 roku został definitywnie sprzedany do Wigier Suwałki, gdzie spędził dwa lata. W barwach zespołu z województwa podlaskiego 24-latek rozegrał 47 meczów, w których zdobył pięć bramek. W ostatnim sezonie Najemski był kapitanem „biało-niebieskich”. Dwóch piłkarzy wróciło po kilkuletniej przerwie na S3, mowa o: 25-letnim Sewerynie Michalskim oraz 26-letnim Łukaszu Wrońskim. Michalski swoje pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał właśnie w Bełchatowie. W 2016 roku opuścił "Brunatnych" na rzecz Chrobrego Głogów, a po dwóch latach wzmocnił Chojniczankę Chojnice. Drugi również jest wychowankiem "biało-zielono-czarnych". W barwach bełchatowian wystąpił w 90 meczach, w których strzelił pięć goli. Ostatnimi czasy reprezentował drugoligowy GKS Katowice, a wcześniej pierwszoligową Stal Mielec oraz Wigry Suwałki. Środek pola wzmocnił 25-letni Michał Pawlik, który może grać również na stoperze. Pawlik przez ostatnie trzy i pół roku reprezentował barwy Chrobrego Głogów, a wcześniej związany był z Jagiellonią Białystok. Będąc piłkarzem białostoczan zaliczył epizod w drugiej lidze norweskiej, gdzie reprezentował barwy Ullensaker/Kisa IL. W Skandynawii rozegrał osiem spotkań, w Ekstraklasie pięć, a na jej zapleczu blisko 60. Dodatkowo włodarze "Brunatnych" wypożyczyli aż czterech zawodników: 18-letniego Bartłomieja Eizencharta (Górnik Zabrze), 19-letniego Szymona Łapińskiego (Jagiellonia Białystok), 21-letniego Piotra Skrobosńskiego (Polonia Środa Wielkopolska) i 22-letniego Damiana Hilbrychta (Podbeskidzie Bielsko-Biała).







Spora jest również lista piłkarzy, którzy opuścili Bełchatów. Wielu z nich odgrywało ważne role w zespole, jak na przykład 26-letni Bartosz Biel, który za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z klubem. Prawy pomocnik w zespole "Brunatnych" grał od dwóch lat, a w ostatnim sezonie opuścił tylko dwa ligowe mecze. Najwięcej minut na boisku w sezonie 2019/20 w barwach "GieKSy" spędził 25-letni Paweł Czajkowski. Defensywny pomocnik był arcyważnym ogniwem w ekipie Marcina Węglewskiego, jednak nie zdecydował się przedłużyć kontaktu. Barwy zmienił też 22-letni Adrian Małachowski, który przez kilka lat grał w zespole "Wojskowych". Wychowanek Zawiszy Bydgoszcz występował w juniorach oraz rezerwach klubu z Łazienkowskiej, a nawet został włączony do pierwszego zespołu, w którym nie udało mu się zadebiutować. Małachowski spędził zaledwie sezon w Bełchatowie i wyjechał do trzeciej ligi niemieckiej, gdzie będzie reprezentował barwy 1.FC Magdeburg. W barwach "Brunatnych" rozegrał 24 mecze, w których zdobył dwie bramki oraz dwie asysty. Do GKS-u Tychy przeniósł się 25-letni Krzysztof Wołkowicz. Skrzydłowy w ostatnim sezonie rozegrał w barwach bełchatowian 22 mecze, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty.







Reszta zawodników, którzy odeszli z GKS-u Bełchatów:

Bartłomiej Bartosiak (Wisła Puławy)

Artur Golański (Chojniczanka Chojnice)

Kacper Kondracki (Wisła Płock)

Michał Kołodziejski (GKS Katowice)

Viktor Putin (bez klubu)



Bełchatowianie z warszawiakami rywalizowali 29 razy. Legioniści lepsi okazywali się 15 razy, za to przegrywali ośmiokrotnie. Sześć razy padał remis. Ostatni raz obie ekipy mierzyły się ze sobą pod koniec 2014 roku. "Wojskowi" pojechali do województwa łódzkiego i pewnie zwyciężyli 3-0. Wynik głową otworzył Jakub Kosecki, a później po trafieniu dołożyli Ondrej Duda i Jakub Rzeźniaczak.







Ostatnie mecze "Wojskowych" z "Brunatnymi":

21.11.2014 GKS Bełchatów 0-3 Legia (Kosecki, Duda, Rzeźniczak)

19.07.2014 Legia 0-1 GKS Bełchatów (Ślusarski)

02.03.2013 Legia 0-0 GKS Bełchatów

26.08.2012 GKS Bełchatów 0-2 Legia (Żyro, Saganowski)

24.03.2012 Legia 1-1 GKS Bełchatów (Wolski, Żewłakow)