Linfield szykuje się do meczu z Legią

Środa, 12 sierpnia 2020 r. 12:38 Wiśnia, źródło: belfastlive.co.uk

Drużyna Linfield FC rozpoczyna powoli przygotowania do meczu z Legią. Władze drużyny są niemal pewne, że za odwołane spotkanie przeciwko Dricie Gjilan zostanie im przyznany walkower. Przypomnijmy, że zespoły z Irlandii Północnej i Kosowa miały zagrać ze sobą we wtorek, jednak z powodu wykrycia koronawirusa u jednego z graczy Drity, mecz został odwołany na zaledwie dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego.



Spotkanie miało odbyć się w Nyonie, dlatego to szwajcarskie władze zadecydowały o wysłaniu całego zespołu z Kosowa na kwarantannę. Z kolei ich przeciwnicy najprawdopodobniej w środę rano udadzą się z powrotem do kraju. Jeszcze dzisiaj UEFA wyda oficjalny komunikat w sprawie wtorkowego spotkania. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest walkower dla Linfield, co oznacza, że to oni zmierzą się z Legią w 1. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów.