Kibice z Otwocka udekorowali nagrobki Powstańców

Fani Legii z Otwocka rozpoczęli porządkowanie i dekorowanie grobów na terenie otwockiej nekropolii, w których pochowanych zostało około 50 uczestników Powstania Warszawskiego. Legioniści oprócz czyszczenia nagrobków, dekorują je biało-czerwonymi wstążkami, a ponadto umieszczają przy nich biogramy pochowanych osób. "Oddział, szlak bojowy, losy powojenne i inne informacje pozwolą osobom odwiedzającym cmentarz wzbogacić swoją wiedzę o to, kto pochowany jest w sąsiedztwie ich bliskich, zatrzymać się na chwilę i oddać hołd nieznanym im dotąd bohaterom Powstania Warszawskiego" - informują legioniści z Otwocka.

Piotr - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Super Inicjatywa

Pozdrawiam

Legionistów z powiatu otwockiego

