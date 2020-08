Okręgowy PP: UWKS Legia 3-0 (vo) KS II Teresin

Od nowego sezonu drużyna juniorów UWKS Legia występować będzie nie tylko w rozgrywkach młodzieżowych, ale także (przy wsparciu kilku starszych graczy) rywalizować będzie z seniorami - w B-klasie, jak również w Pucharze Polski. Planowany na dziś mecz PP z KS II Teresin nie doszedł jednak do skutku, gdyż drużyna gości nie stawiła się. Arbiter odczekał regulaminowe 15 minut i odgwizdał walkowera. Mecz III rundy gracze "bemowskiej" Legii rozegrają za tydzień, 19 sierpnia (wstępnie o 17:30) na Okopowej 55a. Przeciwnikiem będzie Orzeł Baniocha, beniaminek Ligi Okręgowej. Drużyna z Baniochy awans wywalczyła w rozegranym w lipcu turnieju barażowym, w którym pokonała 3-1 KTS Weszło i 4-0 PKS Radość. Graczy CWKS czeka zatem niełatwe, jak na ten etap PP, wyzwanie. Chętni do dołączenia drużyny mogą jeszcze to zrobić w najbliższym czasie. Ogłoszenie o naborze: UWKS Legia Warszawa zaprasza młodzież oraz zawodników starszych na nabory uzupełniające do naszych drużyn grających w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej A2 (juniorzy starsi) oraz rozgrywkach B klasy (grupa 3). Kontakt z trenerem (Łukasz Winek): 504 540 153. Zawodników młodszych (roczniki 2007-2008) chcących sprawdzić swoje umiejętności w drużynie UWKS Legia Warszawa również zapraszamy.

