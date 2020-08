Konferencja pomeczowa

Vuković: Zagrał skład bliski optymalnego

Sobota, 15 sierpnia 2020 r. 00:06 Woytek

Aleksandar Vuković (trener Legii): Cieszy zwycięstwo i awans. Wynik jest okazały, ale świadczący także o tym, że GKS jest na innym etapie przygotowań. Nie możemy w żaden sposób uznać, że zagraliśmy więcej niż poprawnie.



- Stracona bramka na pewno zmusza nas do myślenia przed następnym meczem. Skala trudności na pewno urośnie i musimy być jeszcze bardziej na to wszystko gotowi. Nie zmienia to jednak faktu, że drużynie należą się gratulacje, szczególnie za drugą połowę, bo nie przestaliśmy grać i dążyliśmy do zdobycia kolejnych bramek. Ta sztuka nam się udała.



- Teraz patrzymy przed siebie na kolejne mecze. We wtorek czeka nas bardzo ważny mecz, w którym nie mamy prawa zagrać poniżej własnych możliwości. To jest najważniejsza informacja dla zespołu. Z GKS-em zagrał skład bliski optymalnego. Liczymy, że na wtorek będzie gotowy Walerian Gwilia. Pozostali zawodnicy, których zabrakło dziś w składzie nie zagrają też z Linfield FC.