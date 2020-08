Oceny legionistów za mecz z GKS-em Bełchatów

Zdecydowanie najwyższą notę za piątkowy mecz w Bełchatowie przyznaliście Maciejowi Rosołkowi. Występ strzelca trzech bramek oceniliście na 5,4 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy także otrzymali dobre oceny. W sumie oceniało 637 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,0. Rosołek 5,4 Mladenović 4,9 Wszołek 4,4 Luquinhas 4,4 Antolić 4,1 Juranović 4,0 Jędrzejczyk 3,9 Boruc 3,8 Karbownik 3,8 Pekhart 3,7 Hołownia 3,6 Luis Rocha 3,6 Slisz 3,5 Wieteska 3,4 Andre Martins 3,4 Kostorz 3,3

Soly - 28 minut temu, *.telia.dk Wieteska to sie robi drugo Kuchy...co nie ma umiejetnosci,a i tak trenerzy na niego stawiaja...przeciez Wieteska popelnia tyle bledow,i to w dodatku ze slabymi polskimi druzynami,ze w pucharach na bank sobie nie poradzi,i cos zawali..w dodatku jego wyprowadzanie pili to katastrofa odpowiedz

Zły Krasnolud - 9 minut temu, *.virginm.net @Soly: na bank to gołębie sr... robią odpowiedz

