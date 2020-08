Nowe legijne graffiti: Radosna zabawa to Legia Warszawa (215)

Połączone siły legionistów - Dobrych Ludzi, Bielan, Łomianek oraz ZWL, wykonały 52-metrowe graffiti przy placu zabaw dla dzieci. W malowaniu wzięły udział również dzieci, dla których była to pierwsza przygoda ze sprayem. Na murze zaprezentowane zostały postacie z bajek z legijnymi akcentami oraz hasło "Radosna zabawa to Legia Warszawa".

