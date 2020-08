Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zu(L)us - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No i co Panie Prezesie. W tydzień wyzdrowieli? W przedszkolu uczyli trzech magicznych słów-Proszę Dziękuję Przepraszam. Wybierz właściwe odpowiedz

LG - 1 godzinę temu, *.chello.pl A kto mnie przebada za darmo na covid?! Tyle testów się marnuje, żeby liga pełna darmozjadów mogła się toczyć... odpowiedz

Misiowaty - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kapustka, chyba nie przeszedł testów medycznych, gdyby przeszedł pomyślnie to już by info było tak mi się wydaje odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.chello.pl W necie jakis facet, Polak, w stanach zyje od lat opowiadal , jak poszedl zrobic test na korona wirusa, bo mial goraczke, mowi ze poszedl, zapisal sie w recepcji, wypisal formularz i poszedl do poczekalni, czekac na swoja kolej, mowil ze bylo mrowie ludzi, to czekal kilka godzin, w koncu sie wkurzyl i poszedl do domu, nie zrobiwszy testu, zdziwil sie lekko, gdy po 5 dniach dostal poczta list z przychodni ....ze ma wynik pozytywny

Autentyk.... odpowiedz

BRD - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Może z Kapustki głąba wycinają... ???? odpowiedz

meter - 1 godzinę temu, *.orange.pl Gwilia na zdjęciu wygląda jakby coś przeskrobał:)) odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.as9105.com A co z Kapustka??? odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Siwy: coś tam chyba nie idzie. Badali go w poniedziałek, minęły 3 dni i nic... odpowiedz

Pepe - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Siwy:

Jego jeszcze badają :) odpowiedz

wróżbita maciej - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Siwy: Nic już z tego nie będzie, teraz kombinują jakie oświadczenie wydać żeby wszyscy byli zadowoleni, prawdopodobnie o nie dogadaniu się w kwestii kontraktu lub co do kwoty transferu z Angolami. odpowiedz

Śmieszek - 2 godziny temu, *.co.uk To dobrze że wszyscy przebadani .....pyta ile czy wszyscy wyniki sprawdzili ;) odpowiedz

jo - 50 minut temu, *.tpnet.pl @Śmieszek: w kontekście ostatnich wydarzeń to słuszna uwaga... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.