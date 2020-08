Vuković: Kapustka najlepsze ma przed sobą

Czwartek, 13 sierpnia 2020 r. 22:15 źródło: Legia Warszawa

- Cieszymy się, że jutro przed nami pierwsze. Chcieliśmy zagrać już w Superpucharze, ale z wiadomych względów do tego nie doszło. Nasz plan jest taki, by awansować i od samego początku dobrze wejść w nowy sezon. Chcemy także zobaczyć w jakiej dyspozycji jesteśmy po tej krótkiej przerwie - mówi Aleksandar Vuković.



- Część nowych zawodników może zadebiutować, bo jest w treningu i jest na to gotowa. Rafael Lopes nie ma na to szans, bo dopiero od środy pracuje razem z drużyną. Juranović też krócej trenuje, więc musi na swój debiut zaczekać, choć nie wykluczam, że w Bełchatowie to może nastąpić. Na pewno nie zagra Bartek Kapustka.



- Sprowadzenie Bartka Kapustki na pewno wydaje się być ruchem, który ma przyszłość i potencjał. To chłopak, który jest w młodym wieku, a ma pewne doświadczenie. Trzeba będzie mu dać czas i my mu ten czas damy. Legia dla niego jest miejscem, w którym powinien wrócić na pierwsze strony gazet i pokazać co potrafi. Wierzę, że najlepsze ma przed sobą.