Jędrzejczyk pozostanie kapitanem

W nadchodzącym sezonie kapitanem Legii Warszawa będzie Artur Jędrzejczyk . - Jeśli chodzi o naszych kapitanów to sytuacja jest jasna - kapitanem pozostaje Artur Jędrzejczyk - powiedział trener Aleksandar Vuković . - Wiadomo, że Artur Boruc jest pewnym wzmocnieniem, jeśli chodzi o osobowość i radę drużyny. Od razu dołączył do rady, tym samym jest jednym z kapitanów. Bardzo liczymy na niego jako taką dodatkową osobę kapitańską, nawet jeżeli tej opaski nie będzie zakładał - dodał szkoleniowiec. W sezonie 2019/20 Artur Jędrzejczyk zakładał opaskę kapitańską 40 razy, 6 razy zespół na boisko wyprowadzał Mateusz Wieteska , a 4 razy Inaki Astiz , który jest drugi w hierarchii.

