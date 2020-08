Mladenović: Na treningach wykonaliśmy bardzo dobrą pracę

Piątek, 14 sierpnia 2020 r.

- Myślę, że podczas tego meczu nie będziemy jeszcze gotowi do gry na sto procent. Dopiero zaczynamy sezon, nasza forma będzie rosła krok po kroku i w kolejnych spotkaniach będziemy wyglądać coraz lepiej. Do tej pory na treningach wykonaliśmy jednak bardzo dobrą pracę. Myślę, że na boisku będzie to już widać. Wszyscy czujemy się już gotowi do gry - mówi przed meczem z GKS-em Bełchatów Filip Mladenović.



- Teraz w Pucharze Polski o awansie zadecyduje tylko jedno spotkanie. Tak samo będzie zresztą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dlatego traktujemy te starcia tak samo poważnie. Chociaż na razie skupiamy się tylko na GKS-ie. Myślę, że każdy pierwsze spotkanie nie jest łatwe, ale damy radę i zrobimy fajny wynik.



- Mój okres adaptacyjny w Legii przebiegł bardzo dobrze. Czuję się znakomicie i jestem gotowy do gry. Cieszę się, że jestem w Legii i mam nadzieję, że zaczniemy nowe rozgrywki od wygranej.