Wieteska: Nie możemy się oszczędzać

Piątek, 14 sierpnia 2020 r. 07:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Mieliśmy krótki odpoczynek i czas na to, aby przygotować się do długiego sezonu. Początkowe mecze to będzie dla nas wprowadzenie, ponieważ nie graliśmy nawet żadnych sparingów międzyklubowych. Teraz jedziemy na pierwszy oficjalny mecz, gdzie nasza forma zostanie sprawdzona. Przez ten krótki czas udało nam się szlifować to, co udało się wypracować przed przerwą między rozgrywkami - mówi Mateusz Wieteska.



- Nie możemy oszczędzać się w meczu z GKS-em. Puchar Polski jest dla nas tak samo ważny jak inne rozgrywki. Należy być maksymalnie skoncentrowanym i jechać tam z wiarą w zwycięstwo.



- Musimy się jeszcze dotrzeć z Arturem (Borucem - przyp. red.), ale pierwsze treningi pokazały, że jest on bardzo wartościowym zawodnikiem i na pewno pomoże nam w osiąganiu wyznaczonych celów. Na treningach mogliśmy się lepiej poznać i nauczyć komunikować na boisku. Wydaję mi się, że z treningu na trening i meczu na mecz będziemy jeszcze bardziej zgraną ekipą.



- W losowaniu Ligi Mistrzów trafiliśmy dobrze, ponieważ dwa mecze gramy u siebie. To, że możemy grać na własnym stadionie w tak ważnych spotkaniach będzie naszą mocną stroną. Podczas eliminacji nie będzie z nami kibiców, którzy wspieraliby nas, ale atut własnego boiska na pewno będzie nam sprzyjał. Mamy szeroką kadrę, która rywalizuje ze sobą codziennie na treningach. Każdy chce grać, ale dzięki temu, że mamy wyrównany skład, możemy z powodzeniem grać na 2-3 frontach.