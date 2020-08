Grudziński wypożyczony do Zagłębia Sosnowiec

20-letni obrońca Mateusz Grudziński trafił na roczne wypożyczenie do pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec. Wychowanek Mazovii Mińsk Mazowiecki do Akademii Legii trafił w 2015 roku. W 2019 roku zaliczył półroczny epizod w Victorii Sulejówek. W Legii występował w zespołach juniorskich, rezerwach oraz zanotował debiut w pierwszej drużynie. Grudziński wszedł na murawę podczas ostatniego meczu sezonu 2019/20 z Pogonią Szczecin. 20-latek spędził na boisku około dziesięciu minut. Powodzenia!

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.