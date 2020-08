Komentarze (6)

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mladen ładnie hasał na tej lewej stronie. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Arek: Z tego był/jest znany. Będzie to spore wzmocnienie o ile będzie trzymał buzię na kłódkę. odpowiedz

Rambo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Fajny debiut Filipa. Ma ułożoną tą lewą nóżkę i w końcu to są dośrodkowania, a nie balony. odpowiedz

Lowolak - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dwa wielkie plusy odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.145.181 Bardzo ładnie ???????? odpowiedz

Sebas (L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo Mladenovic I Josip szczególnie Mlado za bardzo dobry wystep to będą wzmocnienia widac golym okiem.Pzdr Legioniści odpowiedz

