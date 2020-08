Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 15 sierpnia 2020 r. 23:07 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Udana i pełna bramek była sobota dla zespołów Akademii. Juniorzy starsi pokonali 4-1 aktualnego mistrza, Górnika Zabrze. Juniorzy młodsi pokonali na wyjeździe 5-4 Jagiellonię. W lidzie U16 Legia pokonała 8-1 STF Champion. Derby w CLJ U15 zakończyły się zwycięstwem 6-0 legionistów z rocznika 2006 nad Polonią. Legia U14 udanie rozpoczęła rozgrywki ekstraligi mazowieckiej, gromiąc 11-1 Stoczniowca Płock.



CLJ U18: Legia Warszawa 4-1 (1-1) Górnik Zabrze

Gole:

1-0 12 min. Wiktor Kamiński (as. Patryk Pierzak)

1-1 18 min. Erwin Kołodziejczyk (as. Gracjan Grot)

2-1 51 min. Dawid Barnowski (as. Patryk Pierzak)

3-1 66 min. Dawid Barnowski (as. Hubert Derlatka)

4-1 75 min. Wiktor Kamiński (as. Hubert Derlatka)



Strzały (celne) - II połowa: Legia 13 (7) - Górnik 4 (3)



Legia: Jakub Kowynia – Hubert Derlatka, Marcel Myszka (83' Szymon Bednarz [04]), Damian Urban, Miłosz Pacek – Jakub Kisiel, Jerzy Munik (74' Ignacy Dawid), Michał Kochanowski (65' Kajetan Staniszewski) – Dawid Barnowski (83' Ivan Vidosević), Wiktor Kamiński [04], Patryk Pierzak (74' Łukasz Rytelewski)

Rezerwa: Sebastian Krejer, Bartosz Ślendak

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



CLJ U17: Jagiellonia Białystok 04/5 4-5 (2-2) Legia Warszawa

Gole:

0-1 5 min. Fryderyk Janaszek (as. Jordan Majchrzak)

0-2 20 min. Dawid Kiedrowicz (as. Jordan Majchrzak)

1-2 31 min. Damian Wojdakowski

2-2 45 min. Alex Protaziuk(rzut karny)

2-3 48 min. Fryderyk Janaszek (rzut karny po zagraniu ręką)

2-4 59 min. Fryderyk Janaszek (as. Wiktor Puciłowski)

3-4 65 min. Mateusz Celmer

4-4 80 min. Adrian Podczarski

4-5 90+3 min. Kacper Wnorowski b.a. (po wrzutce Maddoxa Sobocińskiego)



Legia: Maciej Kikolski – Patryk Winiarski (46' Marcel Krajewski), Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Maddox Sobociński – Patryk Bek (46' Igor Strzałek), Kacper Knera (65' Bartosz Mikołajczyk), Fryderyk Janaszek – Wiktor Puciłowski (61' Bartosz Dziemidowicz), Dawid Kiedrowicz, Jordan Majchrzak

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Ekstraliga U16: STF Champion Warszawa 05 1-8 (0-4) Legia Warszawa U16

Gole:

0-1 16 min. Maksymilian Stangret (rzut karny)

0-2 23 min. Kacper Rojkowicz b.a.

0-3 26 min. Maksymilian Stangret (as. Gracjan Gawroński)

0-4 40 min. Gracjan Gawroński (as. Kacper Rojkowicz)

1-4 50 min. Kacper Bojańczyk

1-5 56 min. Lucio Ceci (as. Szymon Grączewski)

1-6 58 min. Szymon Grączewski (as. Benedykt Piotrowski)

1-7 62 min. Filip Borowski (as. Szymon Gaj)

1-8 77 min. Lucio Ceci (as. Filip Borowski)



Strzały (celne) [25-80']: Champion 11 (6) - Legia 18 (11)



Legia: Jan Sobczuk – Szymon Gaj, Ignacy Morawski, Bartosz Krasuski (61' Hubert Ogórek), Lucio Ceci – Benedykt Piotrowski, Oskar Lachowicz (46' Filip Rejczyk [06]), Kacper Rojkowicz (46' Szymon Siodłowski) – Gracjan Gawroński (46' Filip Borowski), Maksymilian Stangret, Szymon Grączewski (59' Kacper Stankiewicz)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia Warszawa 6-0 (3-0) MKS Polonia Warszawa 06

Gole:

1-0 24 min. Franciszek Saganowski (as. Igor Rosa z rogu)

2-0 26 min. Karol Kosiorek (as. Oliwier Olewiński)

3-0 29 min. Igor Rosa (z dystansu)

4-0 45 min. Fryderyk Misztal (rzut karny po faulu na nim samym),

5-0 56 min. Mateusz Sitek (as. Roman Zhuk)

6-0 78 min. Roman Zhuk (rzut karny po faulu na Kacprze Bogusiewiczu)



Strzały (celne): Legia 24 (18) - Polonia 5 (5)



Legia: Aleksander Mickielewicz (Hubert Nowak ng) – Franciszek Saganowski, Rafał Boczoń, Fryderyk Misztal, Jakub Grzejszczak (41' Adam Bąkiewicz) – Maciej Saletra, Oliwier Olewiński (41' Jakub Chodkowski), Igor Rosa (41' Roman Zhuk) – Mateusz Szczepaniak [07](51' Kacper Bogusiewicz), Tomasz Rojkowski (51' Mateusz Sitek), Karol Kosiorek (51' Jakub Kowalski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U14: Stoczniowiec Płock 07 1-11 (0-5) Legia Warszawa U14

Gole:

0-1 14 min. Michał Korba (as. Aleks Płoszka)

0-2 26 min. Aleks Płoszka (as. Kuba Nawrocki)

0-3 30 min. Szymon Chojecki (as. Aleks Płoszka)

0-4 32 min. Michał Korba (as. Michał Reterski)

0-5 35 min. Jan Leszczyński (rzut karny na Szymonie Chojeckim)

0-6 42 min. Michał Reterski (rzut karny na Kubie Soleckim)

0-7 45 min. Stanisław Gieroba (as. Kuba Solecki)

1-7 51 min.

1-8 54 min. Michał Korba (as. Maciej Jeleński)

1-9 60 min. Aleksander Iwańczyk b.a.

1-10 75 min. Michał Korba (as. Aleks Płoszka)

1-11 78 min. Michał Korba (as. Jan Leszczyński)



Legia: Jakub Misiewicz - Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Jan Leszczyński, Maciej Jaroszewski, Kuba Nawrocki, Michał Reterski, Michał Korba, Maciej Jeleński, Aleks Płoszka, Szymon Chojecki, Leon Ziętek, Kuba Solecki, Aleksander Iwańczyk, Stanisław Gieroba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko