III liga: Legia II Warszawa 1-1 Jagiellonia II Białystok

W meczu 2. kolejki III ligi grupy I rozegranym w Grodzisku Mazowieckim Legia II Warszawa zremisowała z Jagiellonią II Białystok 1-1. Goście objęli prowadzenie już w 5. minucie po strzale Szymona Pankiewicza. Cztery minuty przed przerwą do remisu doprowadził Szymon Włodarczyk. W drugiej połowie obie ekipy miały okazje do zdobycia gola. Świetnej nie wykorzystał Piotr Cichocki, który przegrał pojedynek z bramkarzem gości, a w doliczonym czasie gry setkę zmarnował Warchoł. Fotoreportaż z meczu - 43 zdjęcia Woytka W meczu wystąpili zawodnicy z szerokiej kadry pierwszej drużyny: Kochalski, Astiz, Łakomy, Cielemęcki, Mosór, Niski i Włodarczyk. Mecz oglądali prezes Dariusz Mioduski i trener Aleksandar Vuković. III liga: Legia II Warszawa 1-1 (1-1) Jagiellonia II Białystok 0-1 - 5' Szymon Pankiewicz 1-1 - 41' Szymon Włodarczyk Legia II: Kochalski – Wojtysiak (68' Niski), Astiz, Mosór, Konik – Cichocki (84' Gościniarek), Łakomy, Kurowski, Warchoł, Cielemęcki (68' Skibicki) - Włodarczyk żółte kartki: Jarmołowicz, Orlik (Jagiellonia II) sędzia: Wojciech Kwiatek

(L)Łomża(L) - 37 minut temu, *.vectranet.pl Jak będą remisowali z takimi ogórami, to mogą zapomnieć o awansie do drugiej ligi. odpowiedz

