Sparing pucharowego rywala Legii

W sobotę najbliższy pucharowy rywal Legii Warszawa rozegrał spotkanie sparingowe. Linfield FC podjęło na własnym stadionie angielski Stoke City FC, który na co dzień występuje w Championship. Mistrz Irlandii Północnej przegram 0-1, a rywale jedyną bramkę zdobyli w 36' minucie po strzale Josha Tymona. Skład Linfield FC: Chris Johns (45' Alex Moore) - Conor Pepper, Mark Stafford (45' Jimmy Callacher), Ross Larkin (60' Ethan Boyle), Matthew Clarke (67' Brandon Doyle), Stephen Fallon (45' Kyle McClean), Jamie Mulgrew (60' Trai Hume), Navid Nasseri (45' Jordan Stewart), Daniel Kearns (45' Kirk Millar), Christy Manzinga (45' Niall Quinn), Andy Waterworth (60' Shayne Lavery) Cały mecz dostępny jest na YouTube:

