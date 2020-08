Legia wygrała turniej w Lublinie

Niedziela, 16 sierpnia 2020 r. 08:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii na dwa tygodnie przed startem nowego sezonu wygrali dwie kolejne gry kontrolne. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego pokonali w Lublinie, w ramach memoriału im. Zdzisława Niedzieli zespoły MKS-u Dąbrowa Górnicza 79-74 oraz Startu Lublin 71-65. W pierwszym spotkaniu najskuteczniejszym graczem Legii był Grzegorz Kulka, ale kilku kolejnych graczy zdobyło blisko 10 punktów. W niedzielę legioniści w ostatniej kwarcie zapewnili sobie wygraną ze Startem, a spora w tym zasługa Justina Bibbinsa, zdobywcy 30 punktów (5/6 za 3). Na dobrej, 50-procentowej skuteczności punktował Jamel Morris.



Za tydzień legioniści rozegrają ostatnią grę kontrolną przed rozpoczęciem sezonu 2020/21. W hali na Bemowie, nasz zespół podejmować będzie Stal Ostrów. Sezon rozpoczniemy 30 sierpnia (niedziela) na Bemowie, meczem z HydroTruckiem.



14.08, Lublin: Legia Warszawa 79-74 (14-20, 26-16, 14-21, 25-17) MKS Dąbrowa Górnicza

tegia: Grzegorz Kulka 21 (2), Jamel Morris 13, Adam Linowski 11 (1), Justin Bibbins 11, Jakub Karolak 9 (2), Mariusz Konopatzki 7 (1), Dariusz Wyka 5 (1), Jakub Sadowski 2, Grzegorz Kamiński 0, Przemysław Kuźkow 0.

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski



MKS: Sacha Killeya-Jones 16, Lee Moore 14 (3), Eljah Wilson 11 (1), Andy Mazurczak 11 (1), Marek Piechowicz (k) 5 (1), Michał Nowakowski 5 (1), Michał Kroczak 5 (1), Mikołaj Ratajczak 3 (1), Przemysław Paduch 2, Konrad Dawdo 2, Emmanuel Tchicaya 0, Franciszek Bigaj -.

trener: Alessanro Magro, as. Robert Skibniewski



Sędziowie: Karol Nowak, Bartłomiej Kucharski, Adrian Szczotka



15.08, Lublin: Start Lublin 65-71 (17-20, 15-11, 16-16, 17-24) Legia Warszawa

Start: Kacper Borowski 24 (3), Armani Moore 11, Sherron Dorsey-Walker 9 (2), Martins Laksa 8 (1), Roman Szymański 6, Bartłomiej Pelczar 5 (1), Lester Medford 2, Michael Gospodarek 0, Tymoteusz Pszczoła 0.

trener: David Dedek, as. Michał Sikora, Przemysław Łuszczewski



Legia: Justin Bibbins 30 (5), Jamel Morris 18 (3), Jakub Karolak 13 (2), Grzegorz Kulka 6 (2), Mariusz Konopatzki 2, Adam Linowski 2, Jakub Sadowski 0, Grzegorz Kamiński 0, Dariusz Wyka 0, Przemysław Kużkow 0

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski



Sędziowie: Grzegorz Czajka, Bartłomiej Kucharski, Tomasz Trybalski