Klepacka wystartuje na MŚ w kl. iFoil

Zofia Klepacka już we wtorek rozpocznie udział w windsurfingowych Mistrzostwach Świata w klasie iFoil. Legionistka rywalizować będzie w szwajcarskiej miejscowości, Silvaplana. Przypomnijmy, że podczas przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio, po raz ostatni odbywać się będzie rywalizacja w klasie RS:X (kwalifikację na IO wywalczyła już Klepacka), a od IO w Paryżu w 2024 roku, rywalizacja odbywać się będzie w klasie iFoil.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.