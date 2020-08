Maksymilian Sitek piłkarzem Podbeskidzia

Poniedziałek, 17 sierpnia 2020 r. 08:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com

19-letni prawy pomocnik Legii, Maksymilian Sitek, przeszedł definitywnie do beniaminka ekstraklasy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Sitek podpisał z TSP 3-letni kontrakt. W ostatnim sezonie piłkarzy występował na zasadzie wypożyczenia w I-ligowej Puszczy Niepołomice, w barwach której wystąpił w 23 spotkaniach i zdobył dwie bramki.



Wychowanek Stali Rzeszów do Legii trafił przed sezonem 2013/14 i w drużynach młodzieżowych naszego klubu występował przez pięć sezonów, po czym trafił na wypożyczenie do II-ligowej Siarki Tarnobrzeg (sezon 2018/19, 31 meczów i 2 gole) oraz Puszczy Niepołomice. W 2018 roku dotarł z drużyną juniorów Legii do półfinału mistrzostw Polski, w którym legioniści musieli uznać w dwumeczu wyższość lechitów.



Legia zapewniła sobie prawo pierwokupu zawodnika.