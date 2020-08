Omonia rywalem Legii w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów

Omonia Nikozja pokonała po dogrywce Ararat-Armenia Erywań 1-0 i awansowała do 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, w której zmierzy się z Legią Warszawa. Trenerem Cypryjczyków jest znany dobrze w stolicy Polski Henning Berg . Spotkanie Legia - Omonia odbędzie się w środę, 26 sierpnia o godzinie 20:00 w Warszawie. Transmisję przeprowadzi TVP Sport. Ararat-Armenia Erywań 0-1 pd. Omonia Nikozja Thiago '94 Ararat-Armenia: 25. Stefan Čupić - 2. Alemão (85, 5. Sargis Szahinjan), 79. Serhij Wakułenko, 3. Ângelo Meneses (111, 21. Aleksandar Damčevski), 6. David Bollo - 99. Louis Ogana, 8. Yoan Gouffran (90, 10. Armien Ambarcumian), 63. Kódjo Alphonse, 94. Maílson Lima, 27. Furdjel Narsingh - 24. Yusuf Otubanjo (73, 17. Zakaria Sanogo) Omonia: 40. Fabiano - 15. Tomáš Hubočan, 6. Michael Lüftner, 22. Ádám Lang, 17. Jan Lecjaks - 35. Cháris Mavrías (81, 75. Loḯzos Loḯzou), 8. Vítor Gomes (91, 31. Giánnis Koússoulos), 16. Jordi Gómez, 70. Thiago (102, 21. Marínos Tzionís), 80. Andrónikos Kakoullís - 18. Michal Ďuriš (67, 11. Éric Bauthéac) żółte kartki: Wakułenko, Alphonse, David Bollo, Ângelo Meneses - Vítor Gomes, Ďuriš, Thiago, Tzionís, Lecjaks czerwona kartka: David Bollo (97. minuta, Ararat-Armenia, za drugą żółtą)

wrt - 40 minut temu, *.play-internet.pl ja tam zawsze wierzyłem i jak przegrywaliśmy 0-2 w Moskwie też wierzyłem , mimo ,że wtedy od 15 lat nigdzie nie awansowaliśmy , na tym polega sens kibicowania , z Omonią pojedziemy jak z furą gnoju , nie cierpię malkontentów , zobaczycie, w nadchodzącej dekadzie co najmniej powtórzymy wyniki z tej kończącej się , która była wspaniała w porównaniu z poprzednią , a i tak niektórzy narzekali odpowiedz

ave_CWKS - 40 minut temu, *.surfer.at Miodek, czytasz komentarze?!?! odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Omonia to kurczak

Lepszy już łks

Dundalk odpadło i już z góry jest

Dynamo Brześć przejdziemy

Ferenvarcos rozjedziemy

Grupę wygramy

I final będzie nasz!

Legia Warszawa to najlepszy klub

Kto nie wierzy ten jest mruk

odpowiedz

Władeczek - 40 minut temu, *.play-internet.pl @Elquatro: Tam powinna być chyba "lecha ku.we zaj.biemy". Oj chłopino widać faken, że dawno na meczu nie byłeś. To ja po maciorze psmiętam. Oglądam faken bayern i mlaskam śledziki pod maciorę. A tu faken taki zonk. odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Omonia moze sie postawic... odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.net.pl To Szpakowski juz sie zaczal douczać odmiany nazwisk zawodnikow Omonii, :)

O zgrozo... :) odpowiedz

Ogór - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ogórki kontra ogórki. Będzie co kisić na zimę:) odpowiedz

Wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl No to tera jest szansa się popisać. Oby tylko grał Kante z Rossim. odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jeśli boicie się jakiejś Omonii to w takim razie w trybie natychmiastowym Mioduski powinien zrezygnować z pucharów i oddać mecz walkowerem, wówczas nie będziecie się już nikogo bać. odpowiedz

Jimmy L - 2 godziny temu, *.d1-online.com Będzie ciężko ale mimo to 3: 1 dla naszej Legiuni zobaczycie odpowiedz

Wariat - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Panowie proszę zejść na ziemię, bo najpierw czeka nas remis w lidze a potem odpadnięcie z Omonią. Nic się nie zmienia za Mioduskiego i pucharów nie była i nie będzie odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wariat: dobra ksywa. idealnie pasuje do tekstu odpowiedz

Wiaderny - 37 minut temu, *.mm.pl @singspiel: co ty pieprzysz. wariat mam racje odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Lekko nie będzie jak ich trenerem jest Berg. odpowiedz

Kruczygcw - 49 minut temu, *.tpnet.pl @tekken (L): dobre! odpowiedz

Luki - 41 minut temu, *.sky.com @Kruczygcw: akurt tutaj Vuko ma przewagę odpowiedz

ajajaj - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia weczoraj grała mizerie, Omonia dzisiaj tak samo. Będzie wstyd jak odpadniemy.



P.S. Ciekawostka: Trenerem Omonii jest Berg odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Omonia jest spokojnie do przejścia, wystarczy zagrać lepiej niż w meczu z Linfield.

Jestem spokojny o wynik. odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.as9105.com Mialem wątpliwa przyjemność oglądać dzisiejszy mecz. Po grze Omonii jak i naszej można stwierdzić ze będzie męczenie buły ... odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ta Omonia to też ogórasy fest ;) Będzie wstyd z nimi odpaść za tydzień.



Trenerem Omonii jest Berg przypomnijmy odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czy odpadający z tej pary przechodzi do LE? Kiedy losowanie kolejnych rund? odpowiedz

Wiaderny - 2 godziny temu, *.mm.pl @Żmija : Co ty pieprzysz odpowiedz

Marek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Żmija : też mi się wydawało, że po odpadnięciu z 2 lub 3 rundy eliminacji LM gra się w eliminacjach LE, a po odpadnięciu z 4 rundy eliminacji LM gra się bezpośrednio w LE odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Żmija : Patrz Piast w zeszłym roku odpowiedz

