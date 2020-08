1. runda el. Ligi Mistrzów

We wtorek i środę rozegrane zostaną mecze 1. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Legia Warszawa zmierzy się dziś z zespołem Linfield FC, a swojego kolejnego rywala pozna w środę. 1. runda eliminacyjna, grupa mistrzowska: Wtorek 18.08. godz. 18:00 Qarabag Agdam - FK Sileks Kratovo godz. 18:00 Molde FK - Kuopion Palloseura godz. 19:00 Legia Warszawa - Linfield FC (TVP Sport) godz. 20:00 Sheriff Tiraspol - CS Fola Esch godz. 20:00 Dinamo Brześć - FK Astana godz. 20:45 Celtic Glasgow - KR Reykjavik godz. 21:00 Crvena zvezda Belgrad - Europa FC Środa 19.08. godz. 17:00 Ararat-Armenia Erywań - Omonia Nikozja godz. 18:30 Flora Tallin - Suduva Marijampole godz. 19:00 Maccabi Tel Awiw - Riga FC godz. 19:00 Dinamo Tbilisi - KF Tirana godz. 19:00 NK Celje - Dundalk FC godz. 20:00 Ferencvarosi TC - Djurgardens IF godz. 20:00 Connah`s Quay Nomads FC - FK Sarajewo godz. 20:00 FK Buducnost Podgorica - Łudogorec Razgrad godz. 20:00 KI Klaksvik - Slovan Bratysława godz. 21:00 Floriana FC - CFR Cluj Terminarz i wyniki

