Pierwsze pucharowe mecze Legii na przestrzeni ostatnich lat

Poniedziałek, 17 sierpnia 2020 r. 07:16 Kamil Dumała

Imponująco Legia rozpoczęła zmagania w sezonie 2020/2021, pokonując 6:1 GKS Bełchatów w Pucharze Polski. Przed podopiecznymi trenera Aleksandara Vukovicia we wtorek czeka starcie w 1. rundzie el. Ligi Mistrzów przeciwko zespołowi Linfield FC. Postanowiliśmy sprawdzić, jak na przestrzeni ostatnich lat Legia rozpoczynała grę w europejskich pucharach.







Sezon 2009/2010

Zaczynamy meczem z Olimpi Rustawi, w którym Legioniści pewnie pokonali u siebie rywali 3-0. Pierwszego gola w 20. minucie otworzył Adrian Paluchowski. Kolejne dwie bramki wpadły już w drugiej odsłonie gry. Najpierw po uderzeniu z dystansu Tomasza Kiełbowicza a wynik rywalizacji ustalił Sebastian Szałachowski. Goście mogli zmniejszyć rozmiary porażki, ale Aquino nie potrafił z rzutu karnego pokonać Jana Muchy.

Legia Warszawa 3-0 Olimpi Rustawi

Adrian Paluchowski 19, Tomasz Kiełbowicz 70, Sebastian Szałachowski 82



Legia Warszawa: Mucha - Szala, Choto, Astiz, Kiełbowicz, Radović (46' Rybus), Giza, Iwański, Ostrowski, Paluchowski (71' Mięciel), Szałachowski (83' Borysiuk).

Olimpi Rustawi: Aravidze - Gongadze, Alex, Machavariani (83' Lomidze), Gilauri, Seturidze, Zaza Chelidze, Dobrovolski, Aquino, Chkhetiani (59' Giorgi Chelidze), Jonatas (83' Sirbiladze).



W rewanżu Legia wygrała 1-0, po bramce Szałachowskiego, natomiast odpadła z rozgrywek w kolejnej rundzie, gdzie dwukrotnie zremisowała z zespołem Broendby Kopenhaga (u siebie 2-2, na wyjeździe 1-1).



Sezon 2011/2012

Zawodnicy trenera Macieja Skorży rozgrywki w europejskich pucharach zaczęli w 3. rundzie Ligi Europy, meczem przeciwko tureckiemu Gaziantepspor Kulubu. W pierwszym składzie wystąili między innymi Wojciech Skaba, Manu czy Miroslav Radović. I to właśnie ten ostatni w 51. minucie gry po podaniu Ljuboji wpakował piłkę do siatki, zapewniając wygraną Legii.

Gaziantepspor Kulubu 0-1 Legia Warszawa

Miroslav Radović 51



Gaziantepspor Kulubu: Karcemarskas - Sume (58’ Pehlivan), Gungor, Ceylan, Ivan, Olcan, Kurtulus, Wagner, Noukeno, Popow (67’ Cenk), Sosa

Legia Warszawa: Skaba - Rzeźniczak, Żewłakow, Komorowski, Wawrzyniak, Manu (81’ Gol), Borysiuk, Vrdoljak, Radović, Kucharczyk (60’ Hubnik), Ljuboja (90’ Żyro).



W rewanżu padł bezbramkowy remis, natomiast w kolejnej rundzie był słynny dwumecz z Spartakiem Moskwa, wygrany przez legionistów. W fazie grupowej Legia zajęła 2. miejsce za PSV Eindhoven i w 1/16 finału zmierzyła się z Sporting Clube de Portugal, u siebie zremisowała 2-2, natomiast na wyjeździe przegrała 0-1.



Sezon 2012/2013

Kolejny sezon i tym razem 2. runda eliminacji Ligi Europy oraz spotkanie z Metalurgiem Lipawa. Na ławce trenerskiej Jan Urban, a w pierwszym składzie dwóch zawodników, którzy obecnie reprezentują barwy Legii - Artur Jędrzejczyk oraz Inaki Astiz. W meczu padł remis 2-2, dla „Wojskowych” trafiali Michał Kucharczyk oraz Jakub Kosecki.



Meralurgs Lipawa 2-2 Legia Warszawa

Rytis Leliūga 43, Oskars Kļava 81 (k) - Michał Kucharczyk 20, Jakub Kosecki 47



Metalurgs Lipawa: Dorosevs - Kilava, Zirnis, Kamess (90’ Kalns), Tamosauskas, Savalni, Surninis (34’ Leliuga), Mihadjuks, Afanasjevs (70’ Meżs), Solonicins, Baguzis.

Legia Warszawa: Kuciak - Jędrzejczyk, Żewłakow, Astiz, Wawrzyniak - Kosecki, Łukasik (90’ Furman), Gol (‘76’ Ljuboja), Radović, Żyro (69’ Saganowski) - Kucharczyk.



W rewanżu Legioniści pewnie wygrali 5-1 po trzech bramkach Marka Saganowskiego i jednej Janusza Gola i Michała Żyry. W kolejnej rundzie porażka na wyjeździe 1-2 z SV Reid i wygrana 3-1 na własnym boisku. W 4. rundzie potyczka z Rosenborg Trondheim, gdzie w dwumeczu Legia przegrała i pożegnała się z pucharowymi rozgrywkami.



Sezon 2013/2014

W końcu eliminacje do Ligi Mistrzów. Pierwszym przeciwnikiem The New Saints FC, więc wydawał się typowy „spacerek” i kolejna runda. To jednak gospodarze za sprawą Ryana Fraughana w 12. minucie wyszli na prowadzenie. Legia odpowiedziała trzema bramkami, które zdobyli Marek Saganowski, Michał Kucharczyk oraz Jakub Kosecki.



The New Saints FC 1-3 Legia Warszawa

Ryan Fraughan 11 - Michał Kucharczyk 47, Marek Saganowski 57, Jakub Kosecki 74



TNS: Harrison – Spender, Baker, Marriott, Edwards, Mullan, Seargeant, Edwards, Fraughan (64′ Sam Finley), Darlington (79′ Williams), Wilde.

Legia Warszawa: Kuciak – Bereszyński, Dossa Junior, Rzeźniczak, Wawrzyniak, Vrdoljak, Pinto (46′ Furman), Kosecki (79′ Żyro), Radović (46′ Kucharczyk), Dwaliszwili, Saganowski.



Skromna wygrana 1-0 w rewanżu i kolejna runda, tym razem przeciwnikiem Molde FK. Remis na wyjeździe 1-1 i u siebie 0-0 uprawniał legionistów do dalszej gry o Ligę Mistrzów, jednak na drodze stanęła rumuńska Steaua Bukareszt. Ponownie na wyjeździe remis 1-1, jedna u siebie 2-2 i to Rumuni przeszli dalej, a Legia trafiła do grupy w Lidze Europy z Trabzonspor Kulübü, SS Lazio oraz Apóllon FC i kompletnie zawiodła. 5 porażek, 1 zwycięstwo w ostatniej kolejce z Apóllon FC po bramkach Tomasza Jodłowca i Tomasza Brzyskiego.



Sezon 2014/2015

Po raz kolejny eliminacje Ligi Mistrzów, a przeciwnikiem Saint Patrick’s Athletic. Dla podopiecznych trenera Henninga Berga miała być łatwa przeprawa. Remis u siebie 1-1 nie napawał optymizmem, zwłaszcza, że wyrównująca bramka dla zespołu z Warszawy padła dopiero w 90. minucie po uderzeniu Miroslava Radovicia. Dla gości w 38. minucie trafił Christy Fagan.



Legia Warszawa 1-1 Saint Patrick’s Athletic

Miroslav Radović 90 - Christy Fagan 38



Legia Warszawa: Kuciak - Broź, Rzeźniczak, Astiz, Brzyski, Żyro, Jodłowiec, Pinto (65’ Vrdoljak), Radović, Kosecki (77’ Duda) - Sa (16’ Saganowski).

St Patrick's Athletic: Clarke - O'Brien, Oman, Browne, Bermingham - Byrne, Fahey, Bolger, Brennan (76’ Chambers), Forrester (49’ Quigley) - Fagan (85’ Lynch).



Gładkie zwycięstwo w rewanżu, po dwóch golach Radovicia, jednej Żyry i dwóch samobójach. Następnie słynne mecze z Celtikiem - wszyscy pamiętamy co się stało po tym dwumeczu. Legia musiała obejść się smakiem i zagrała w 4. rundzie Ligi Europy z Aktobe. Dwie wygrane w dwumeczu i faza grupowa, w której świetna gra zapewniła podopiecznym Berga pierwsze miejsce. Pięć wygranych i tylko jedna porażka z Lokeren. W 1/16 finału mecz z Ajax FC, gdzie w dwumeczu Legia musiała uznać wyższość rywala i przegrała ostatecznie 0-1 i 0-3.



Sezon 2015/2016

Zaczęło się od 2. rundy eliminacji Ligi Europy meczem przeciwko FC Botoșani. Mecz u siebie, na ławce trenerskiej Berg, a w składzie między innymi Nemanja Nikolić i Ondrej Duda. To właśnie ten drugi gracz w 78. minucie gry mocnym uderzeniem zdobył jedynego gola w pierwszym spotkaniu.



Legia Warszawa 1-0 FC Botoșani

Ondrej Duda 78



Legia Warszawa: Kuciak - Broź, Rzeźniczak, Pazdan, Brzyski, Furman, Tomasz Jodłowiec, Guilherme (67' Żyro), Duda (90+3' Masłowski), Kucharczyk, Nikolić (68' Prijović).

FC Botosani: Iliew - Dimitrow, Miron, Cordos, Acsinte, Cucu, Brata (69' Ivanovici), Vasvari (64' Robertson), Costin (83' Croitoru), Stefan Batin, Roman.



Gole Guilherme, Nikolicia oraz Prijovicia zapewniły pewną wygraną w rewanżu i trzecią rundę. Mecz 3. rundy eliminacji do Ligi Europy pomiędzy FK Kukesi a Legią Warszawa nie został dokończony. Przedstawiciele UEFA zdecydowali się na przerwanie spotkania po tym, jak przedmiotem rzuconym z trybun został trafiony w głowę Ondrej Duda. Walkower w pierwszym meczu i wygrana 1-0 w drugim, W dwumeczu Zorią Ługańsk Michał Kucharczyk zapewnił wygraną w pierwszym spotkaniu, a w drugim w 90. minucie na 3-2 bramkę zdobył Ondrej Duda. Kolejny sezon z fazą grupową Ligi Europy stał się faktem. Ciężka grupa D i niestety ostatnie miejsce z dorobkiem 4 punktów, po wygranej z FC Midtjylland i remisie z Club Brugge KV.



Sezon 2016/2017

Wracamy do Ligi Mistrzów a przeciwnikiem w pierwszym meczu HŠK Zrinjski Mostar. W przerwie meczu z boiska schodzi Arkadiusz Malarz, a zastępuje go Radosław Cierzniak, co chwila faulowany Guilherme, który dwoi się i troi, a efekty przychodzą dopiero po przerwie. Moulin zagrywa do Nemanji Nikolicia, który otwiera wynik meczu. Z prowadzenia długo podopieczni trenera Hasiego się nie cieszyli i osiem minut później Matija Katanec celnym uderzeniem głową doprowadził do wyrównania.



HŠK Zrinjski (Mostar) 1-1 Legia Warszawa

Matija Katanec 57 - Nemanja Nikolić 49



HŠK Zrinjski (Mostar): Kozić - Barić, Jakovljević, Katanec, Stojkić, Tomić, Petrak - Peko (81' Zeravica), Bilbija (87’ Areżina), Todorović (69' Filipović), Mesanović.

Legia Warszawa: Malarz (46’ Cierzniak) - Broź, Lewczuk, Rzeźniczak, Hloušek, Jodłowiec, Moulin, Guilherme, Duda (59' Aleksandrow), Kucharczyk - Nikolić (76' Prijović).



Legia w kolejnych rundach rozprawiła się z AS Trecin oraz Dundalk FC i po raz pierwszy od 1996 roku do Ligi Mistrzów zakwalifikował się polski zespół. Niezapomniane mecze z Realem Madryt, Borussią Dortmund oraz Sportingiem. Legia zajęła 3. miejsce w grupie, które uprawniało ją do gry w 1/16 finału LE, gdzie ponownie zmierzyła się z Ajaxem. U siebie bezbramkowy remis, natomiast na wyjeździe minimalna porażka 0-1 i Legia odpadła z rozgrywek.



Sezon 2017/2018

Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego po świetnym poprzednim udziale w europejskich pucharach, Legia i w tym sezonie chciała zajść daleko. Pierwszy mecz z fińskim IFK Mariehamn. Pewna wygrana 3-0 na wyjeździe po bramkach Guilherme, Dominika Nagy oraz Kaspera Hämäläinena.



IFK Mariehamn 0-3 Legia Warszawa

Guilherme 8 (k), Dominik Nagy 39, Kasper Hämäläinen 44



IFK Mariehamn: Vaikla - Friberg, Kojola, Lyyski - Maenpaa (72’ Granlund), Span, Dafaa, Petrović (79’ Sid), Sellin (87’ Wirtanen), Ekhalie, Kangaskolkka.

Legia Warszawa: Malarz - Broź, Dąbrowski, Jędrzejczyk, Hloušek, Guilherme (64’ Szymański), Kopczyński (56’ Szwoch), Mączyński, Moulin, Nagy (63’ Moneta) - Hämäläinen.



Rewanż to pokaz siły Legii i pewna wygra 6-0. Dwie bramki zdobył Michał Kucharczyk, a po jednej Guilherme, Szymański i Michalak, jeden gol padł po samobójczym uderzeniu. Kolejnym przeciwnikiem FK Astana, na wyjeździe porażka 1-3 a u siebie wygrana 1-0. Legia musiała grać w Lidze Europy, a tam dwumecz z Sheriff Tiraspol i wstydliwe dwa remisy, które wykluczyły legionistów z dalszej gry.



Sezon 2018/2019

Pierwszy mecz to podróż do Irlandii i spotkanie z Cork City FC. Legia długo biła głową w mur i nie mogła zdobyć gola, który przyniósł by trochę spokoju. Udało się dopiero w 79. minucie, kiedy to strzałem życia popisał się Michał Kucharczyk.



Cork City FC 0-1 Legia Warszawa

Michał Kucharczyk 79



Cork City FC: Sheppard - McNamee (84' Sadlier), Buckley, Keohane, McCormack, Morrissey (54' Cummins), Griffin, McLoughlin, Delaney, McCarthy (62' Beattie), Cherrie.

Legia Warszawa: Malarz - Remy Rémy, Astiz, Wieteska, Vešović, Mączyński, Cafú, Szymański (76’ Nagy), Kucharczyk, Hämäläinen (82’ Kulenović), Kanté (76’ Hloušek).



W rewanżu gole Kanté, Radovicia i Carlitosa dały pewną wygraną Legii. Kolejny przeciwnik okazał się zbyt trudny dla „Wojskowych”, którzy zaliczyli wpadkę z zespołem Spartaka Trnava. W Lidze Europy wcale nie było lepiej i szybkie odpadnięcie z tych rozgrywek po dwumeczu z luksemburskim Football 1991 Dudelange.



Sezon 2019/2020

Ostatni sezon w europejskich pucharach tym razem pod wodzą trenera Aleksandara Vukovicia. Pierwszą przeszkodą zespół z Gibraltaru Europa FC, mecz wyjazdowy i wydawało się, że można spodziewać się wysokiego zwycięstwa. Niestety ani Carlitos, ani Novikovas, Kulenović nie potrafili zmieścił piłki w siatce i mecz zakończył się małą sensacją.



Europa FC 0-0 Legia Warszawa

Europa FC: Coleing - Ayew, Olmo, Sanchez, Jolley, Velasco (82' Dimas), Yahaya, Quillo (59' Rosa), Walker, Juanpe, De Barr (88' Gallardo)

Legia Warszawa: Majecki - Vesović, Rémy, Wieteska, Jędrzejczyk, Novikovas, Martins, Gwilia, Carlitos, Nagy (76’ Agra), Sanogo (47’ Kulenović).



W rewanżu zarówno Carlitos jak i Kulenović, już wiedzieli jak trafiać i Legia zwyciężyła 3-0. Kolejnym przeciwnikiem była ekipa Kuopionu Palloseura i tym razem w dwumeczu skromna wygrana 1-0 (1-0 i 0-0). Trzecia runda to rozprawienie się z Atromitos Ateny, natomiast tuż przed fazą grupową minimalna porażka z Rangers FC po bramce straconej w drugim spotkaniu w 90. minucie gry.





W dziesięciu ostatnich spotkaniach rozpoczynających grę w europejskich pucharach w wykonaniu Legii to sześć zwycięstw i cztery remisy, ani razu w tych meczach Legia nie poniosła porażki. Najwyższe zwycięstwo odnotowali w meczu z Olimpi Rustawi i IFK Mariehamn, gdzie strzelali trzy gole i nie tracili ani jednej. W tych spotkaniach legioniści zdobyli szesnaście bramek i stracili ich pięć. Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie te drużyny, śmiało można stwierdzić, że większość z nich nie powinna stanowić jakiegokolwiek zagrożenia dla Legii, jednak kilka razy blisko było sensacji, żeby nie napisać kompromitacji. Miejmy nadzieję, że we wtorek równie dobrze rozpoczniemy zmagania w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, gdyż w tym roku nie będzie szansy na rehabilitację w rewanżu, ponieważ w pierwszych rundach jest tylko jedno spotkanie.