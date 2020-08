III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-4 Legia II Warszawa

W meczu 3. kolejki III ligi grupy I Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki 4-1. Podopieczni Tomasza Sokołowskiego objęli prowadzenie w 20. minucie po bramce Szymona Włodarczyka. Gospodarze wyrównali sześć minut później za sprawą Kamila Szymczaka. Jeszcze przed przerwą goście zdołali ponownie wyjść na prowadzenie. Dośrodkowanie Piotra Cichockiego wykorzystał strzałem głową Włodarczyk. Młody "Włodar" miał okazję do ustrzelenia hat-tricka, ale w 38. minucie nie wykorzystał okazji sam na sam z bramkarzem Lechii. Tuż po przerwie na 3-1 podwyższył Łukasz Łakomy, który dobił strzał Radosława Cielemęckiego. W 67. minucie pięknym lobem z 30 metrów popisał się Łukasz Łakomy i po raz drugi pokonał Pedro Moreno. Przy korzystnym wyniku legioniści do samego końca kontrolowali przebieg meczu. Kolejne ligowe spotkanie Legia II rozegra w niedzielę, 30 sierpnia o godzinie 12:00 w Grodzisku Mazowieckim. Rywalem będzie GKS Wikielec, bilet na mecz kosztuje 10 zł. III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-4 (1-2) Legia II Warszawa 0-1 - 20' Szymon Włodarczyk 1-1 - 26' Kamil Szymczak 1-2 - 34' Szymon Włodarczyk 1-3 - 48' Łukasz Łakomy 1-4 - 67' Łukasz Łakomy Legia II: Miszta - Wojtysiak (82' Niski), Mosór, Astiz, Konik - Cichocki (82' Sobiecki), Łakomy, Kurowski (71' Pruchnik), Gościniarek (66' Pierzak), Cielemęcki (71' Barnowski) - Włodarczyk rezerwa: Kowynia, Pierzak trener: Tomasz Sokołowski widzów: 350

