Artur - 32 minuty temu, *.okay.pl ok, a teraz cała Zyleta na kolana i przepraszać Kante. Dziękuję. odpowiedz

Krzeszczu - 29 minut temu, *.bredband2.com @Artur: Zgadzam sie w 100%!

Jak kopnal koszulke to pluli, szydzili, wymyslali, bluzgali.

A jak strzelil teraz bramke to mu pewnie robia laske.

Ehh, mentalnosc kominiarska.... odpowiedz

Czarny76 - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Vuko miej jaja jak dzisiaj Szumowski....wypie...l odpowiedz

JWR - 17 minut temu, *.orange.pl @Czarny76: I co to da? Przyjdzie nowy wynalazek z zagranicy i oczywiście z bardzo wysokim kontraktem, zmieni filozofie gry i w następnym meczu odpadniemy. Trzeba zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni Linfield zagrało 3 mecze a my 1 więc byli w rytmie meczowym, co nie zmienia faktu że co najmniej 2 czy 3 bramki powinniśmy strzelić. Podsumowując, poczekajmy na rozwój sytuacji w europejskich pucharach. odpowiedz

Jasio. Lat 32 - 34 minuty temu, *.chello.pl Fajnie było, dawno się nie oglądało naszej Legii, bedzie lepiej, no i fajnie że Kante strzelił. Cześć! odpowiedz

(L)1916(L) - 36 minut temu, *.tpnet.pl Męki odpowiedz

wawa3 - 36 minut temu, *.net.pl Wuefista out ! odpowiedz

Viko - 39 minut temu, *.kompex.pl Ten Gwilia jest dyscyplinarnie do wywalenia odpowiedz

Jaro - 32 minuty temu, *.207.72 @Viko: Na 100% odpowiedz

Gold - 41 minut temu, *.chello.pl Wszystkim co krytykują Legie, przypominam, że dawno MP nie grał w LM, po tym jak odpadła już Barcelona, M City czy Atletico, tydzień temu odpowiedz

Hehe - 43 minuty temu, *.com.pl Wysyp januszy "i co z kante?" Nic..udało mu sie trafić za to mu płacą. odpowiedz

Cefka - 36 minut temu, *.vectranet.pl @Hehe: za twojemu się nie udało odpowiedz

Jerry - 35 minut temu, *.207.72 @Hehe: Innym też płacą a nie potrafili. odpowiedz

Żałosne - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Jest to ,że tu mowa o szansie na LE ,na nic ,beztalencia odpowiedz

Wiem co mówię - 45 minut temu, *.chello.pl Dobry trening ataku pozycyjnego odpowiedz

Xd - 46 minut temu, *.chello.pl I gdzie są ci co po Kante jeździli? odpowiedz

prawda - 47 minut temu, *.144.102 Dalej bedziecie pluc na Kante? odpowiedz

Kowalik - 47 minut temu, *.vectranet.pl I co janusze z żyletki? Kante tyłek ratuje ???????????? odpowiedz

Gienek - 48 minut temu, *.play-internet.pl Wuko wont! odpowiedz

piotras75 - 50 minut temu, *.centertel.pl To są chyba żarty Legio wstyd odpowiedz

Szymon - 51 minut temu, *.chello.pl ha ha ha ale kopanina. Pudel zacznie sprzedawać karnety po 100 zeta aby zbilansować se odpowiedz

Tadek - 52 minuty temu, *.play-internet.pl To są ku.wa jakieś jajca! Faken!!! odpowiedz

Jaro - 55 minut temu, *.207.72 Streilau jest na bani. Na 100% odpowiedz

Szymon - 44 minuty temu, *.chello.pl @Jaro: zgadzam się. Te jego łacińskie wstawki ... ale chociaż wesoło jest odpowiedz

Pytka - 59 minut temu, *.vectranet.pl Przygotowani jak nigdy prawda Pinokio? Won z Legii! odpowiedz

Ehh - 1 godzinę temu, *.02.net zenada...w 1 rundzie z ogorkami odpasc... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To chyba nie na moje nerwy.... wykituje na zawał przy tym porywającym pojedynku. odpowiedz

speed - 59 minut temu, *.play-internet.pl @Wolfik: Przy tym pojedynku nie warto. odpowiedz

kkk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I znowu przychodzi weryfikacja umiejętności na tle bardzo,bardzo słabego zespołu z Europy,możemy sobie z bełchatowem czy nawet lechem wygrywać po 20-0 ale to nic nie znaczy bo takie mecze jak ten dzisiejszy pokazują gdzie tak naprawdę jesteśmy. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @kkk: gramy bez trenera odkąd jest Miodek odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wieteska to jednak dziat. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.72 @Felek: Feleg. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak myślicie dopadniemy? odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie no masakra jakaś z Borubarem to my daleko nie zajdziemy. odpowiedz

(L)ookson - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy tylko u mnie na ekranie gra w zwolnionym tempie czy u was też? odpowiedz

Wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dobry trening ataku pozycyjnego odpowiedz

vuko = pinokio - 1 godzinę temu, *.master.pl vuko był słabym piłkarzem i tą słabość przekazuje dalej odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Obawiam się,że dopóki "prezesem"będzie Shirley Temple dopóty wszelakie puchary będą w sferze marzeń. odpowiedz

Mioduski juz po pucharach - 1 godzinę temu, *.plus.pl Król ze wsi grodzisk maxowiecki odpowiedz

Leman - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gvilla do zmiany rosołek niech wejdzie na boisko szybciej grać na jeden kontakt z Linfield żeby strzelić bramkę i potem grać spokojnie walczyć trenować Warszawa musi panować Do Boju Legio Marsz zwycięstwo czeka nas pozdrawiam Leman Legionista z żylety odpowiedz

wkurwiony - 1 godzinę temu, *.orange.pl irl polno48 liga w europie - awansowala z 52 a jest 54. Siegnelimy dna... odpowiedz

Legiuno - 1 godzinę temu, *.247.7 nie wyglada to najlepiej, ale z tego, co widze, po kursach na live... na naszych wciaz ponizej 1.30 w Totolotku. widac ludzie czekaja az Legia wrzuci 2 bieg. oby po przerwie sie ogarneli. jak trafia pierwsza, to pozniej powinno byc juz z gorki. odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.233.178 de ja vu ala przygody kulenovicia z Legia w LM ... oby na druga polowe wyszli troche bardziej zmotywowani. Strasznie przewidywalnie graja, no i czas dodac Rosolka lub Kante... odpowiedz

Mati 1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gvilia to chyba zapomniał że gra w pomocy a nie w ataku nie widziałem żeby zagrał jakąś piłkę do przodu. Wieteska kryminał w obronie. A Karbownik to gra w ogóle?? bo za bardzo go nie widać w grze odpowiedz

Legio - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Z Glentoranem też było 0:0 do 75 minuty ponad 20 lat temu i skończyło się 4:0 ale tamta Legia bardzo walczyła.Obudźcie się odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pozbyć się jak najszybciej tego gargamela Gwile i drugiego wirtuoza Wieteskę

Trener znów zrobił błąd. najlepszego zawodnika z ostatniego meczu Rosołka sadza na ławce............Kiedy on się nauczy, że najlepszego zawodnika z ostatniego meczu nie sadzamy na ławę.......Karbownik to jeden poziom niżej jak w tamtym sezonie. Jak dadzą 5 baniek Euro, to go odwieźć na lotnisko bo cena będzie tylko spadać z taką jego grą. odpowiedz

Zbyszek - 1 godzinę temu, *.202.44 Wieteś znowu popis gry. Niezła strata, dobrze że koleś nie umiał strzelić. No i wspaniała asysta przy główce, dobrze że Artur to złapał odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gwilia jest irytujący, z tym natychmiastowym oddawaniem piłki graczowi, od którego dostał podanie. Niby klepka, ale nawet nie daje czasu, na wyjście na pozycję. Typowa gra na alibi. Potem będzie miał 95% celnych podań, ale bez żadnego pożytku. Wszołek też cienki, Karbo niewiele lepszy. odpowiedz

oLka - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zna ktoś legijna przyspiewke o zajezdni tramwajowej na Ursusie, poszukuje tekstu? odpowiedz

Krasnal - 1 godzinę temu, *.com.pl Słabo to wygląda, trzeba szybko strzelić i grać spokojnie. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Wszystko wolno przewidywalnie.Brak ruchu bez piłki.Rzut wolny Antolicia w 44 minucie nie dolatuje do pola karnego.Wyszło z tego podanie do Boruca.

Ogólnie słabo i wolno. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Miejsce jakie zajmuje nasza liga w Europie nie jest przypadkowa. Wolno, niedokładnie, dwóch biega, reszta stoi. Męczenie buły okrutne. Pewnie do ostatniego gwizdka. Oby z happy endem. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: Kolego, mam sasiadke, z Thailandii. Napewno by to zalatwila. Happy End :-))) odpowiedz

WinTong - 1 godzinę temu, *.kompex.pl @Krzeszczu: to dawaj ja na 23 na Racławicka. odpowiedz

Luki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Z czym na lm odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.72 Kante za Gwilię. Natychmiast!!!! odpowiedz

Mioduski odejdz - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nic sie nie nauczyłeś, Boguś wróć !!!!!! odpowiedz

Luki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gwilia za cienki co tu dużo mówić muszą mieć gościa typu vadis a nie Gruzin słaby odpowiedz

gdzie jest Mioduski król prowincji z grodziska - 1 godzinę temu, *.plus.pl Legia to Warszawa a nie wieś ,,,!!!!!! odpowiedz

Luki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie ma kreatora gry no nie ma odpowiedz

Meter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gdzie na taki autobus,ślamazara Gwilia na rozegraniu....szok... odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Faken już druga maciora idzie a tu jeszcze pierwsza połowa trwa. Szwagier zwolnij bo zaraz film mi sie urwie faken. odpowiedz

tomcio - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Muszą zacząć walczyć,biegać,walczyć bo g.... z tego będzie odpowiedz

wkurwiony - 1 godzinę temu, *.orange.pl @tomcio: latwo mowic jak ich znowu zle przygotowali i nie maja sily biegac... odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panowie to co gra Legia to kompletne zero! odpowiedz

herakles - 1 godzinę temu, *.orange.pl odtworzenie sztyki z cyklu " drzewa umierają stojąc".



2 runda góra i do domu. Jednak tu raczej irole przejdą bo z frajerami tak jest. odpowiedz

watermelon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Strasznie słabo to wygląda odpowiedz

Mioduski to nie jest hejt jestes zalosny - 1 godzinę temu, *.plus.pl co to za klub gdzie nie mozna kupic oryginalnego proporczykami własnej druzyny

Podstawowa sprawa herb i barwy druzynMioduski jestes żałosny w sam raz na taka wiochę jak grodziski mazowiecki

Jestes we właściwym miejscu

Ja spędziłem 15 lat w Ameryce południowej

River platw Nacional Montevide, america de Mecic

SVasco de Gamą

Jestesprowinionalnym krolemTo nie jest hejt to prawdaze raki człowiek kieruje moja drużyna wstyd.... odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Za Vukovića jak na razie to Legijne D.N.O. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.master.pl @speed: nie ma się co dziwić vuko był słabym piłkarzem i tą słabość przekazuje dalej odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.72 Zamiast Gwilii można by na dwudziestym metrze wbić palik w zięmię. Tylko odbija piłkę. Nie czuje tempa, nie ma szybkości, po prostu nic nie gra. A Wszołek drugi kołek. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Jerry: Wietes blisko asysty ale Irol nie trafił. Żeby Białystok mu się nie przypomniał bo Artur nie da rady. odpowiedz

herakles - 1 godzinę temu, *.orange.pl zero komletne przez pol godziny - vukovic "tym razem jestesmy lepiej przygotowani" - wlasnie widac.... odpowiedz

mareczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Przepychają Gwilię jak juniora co się z nim dzieje odpowiedz

Gość - 1 godzinę temu, *.master.pl Legia już cofnięta .. będzie porażka odpowiedz

Sadi - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jest autodeskrypcja naszczescie odpowiedz

ma - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gvilia póki co mnie załamuje w tym meczu odpowiedz

Zbyszek - 2 godziny temu, *.202.44 K... czy w tej telewizji nie ma innego komentatora niż Strejlau!

odpowiedz

Olik - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl nedza odpowiedz

Jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Niestety jestem zmuszony oglądać i słuchać komentarzy dwóch emerytów , z których jeden (Strejlau) pier@oli swoje kocopały i wylewa malkontenctwo na skalę niespotykaną. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Jo: Zgadzam sie. Jeden nadal zyje w latach 70ych bo gralby tylko i wylacznie z kontry! A drugi w latach 80ych i jak zwykle tylem do bramki... pyeerdolenie o szopenie. brakuje tylko siatkonogi. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: Dawno już to mówiłem. U nas zmiana pokoleniowa następuje dopiero po ostatecznym zejściu. Kaczyński, Rodowicz, Strejlau, Szpakowski. Już wolałbym posłuchać legendarnego Jana Ciszewskiego przynajmniej potrafił sam ze siebie się pośmiać. odpowiedz

Mioduski jestes zalosny - 2 godziny temu, *.plus.pl Co to jest..........

odpowiedz

Hahab - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Białe adidaski i czarny dresik... hahaha.. już Smuda potrafił się lepiej ubrać odpowiedz

Covid=ściema - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy jest trybuna torwar? odpowiedz

wrt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl dlaczego 18osobowa kadra skoro 5 zmian ? odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest Boruc , będą bramki odpowiedz

Olo - 43 minuty temu, *.chello.pl @Arek: W sensie, że jemu strzelą, czy o co Ci chodzi? odpowiedz

(L)ewy - 2 godziny temu, *.otenet.gr Link www.sport.tvp.pl nie działa za granicą. Ale dzięki odpowiedz

A kiedy? - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A kiedy wisła zaczyna swoje eliminacje do LM? ... taki żarcik. ;) odpowiedz

Idź się pobawić siusiakiem - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @A kiedy?: Niech ktoś powstrzyma tę karuzelę śmiechu... odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Właśnie dwie maciory wjechały na stół faken. Jednka zmrożona, szron po niej spływa, druga pieczona i chrupiąca. Szwagier i sąsiad już zameldowani siedzą prze TV LG OLED 95 cali, dwa sabbufery dają radę. Będzie głośno! Jeszcze 2 maciorki i szczeniaczek w zamrażarce czekają faken na swoją kolej. Do boju Legio! Jak coś to sklep monopolowy jest niedaleko, można jeszcze coś dorzucić do zapasów. odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: Kibic pod krawatem ( znaczy się z maciorą) jest mniej awanturujący się, heeejjj odpowiedz

Yburgsatuk - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Władeczek: przygotowania jak na finał LM odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl Grubo, faken odpowiedz

Tak - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: trzymaj odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @Władeczek:

Ja już bym wypił wszystko z taką grą odpowiedz

(L)ewy - 3 godziny temu, *.otenet.gr Czy ktoś ma link do transmisji?

Będę wdzięczny jestem za granicą. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @(L)ewy: tvtrwam odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @(L)ewy: www.sport.tvp.pl odpowiedz

Adaś - 3 godziny temu, *.plus.pl Juranovic gra?? odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Adaś: Nie. odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Run Legia Run...⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

