Konferencja pomeczowa

Vuković: Na lepsze spotkania przyjdzie czas

Wtorek, 18 sierpnia 2020 r. 22:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): Gratuluję konsekwencji i koncentracji. Doceniam fakt, że wygraliśmy taki mecz i zrobiliśmy awans, o który nam chodziło. Na lepsze spotkania z naszej strony przyjdzie czas.



- Nie mierzyłem się jeszcze z tak defensywną drużyną jak Linfield. Takich meczów nie gramy u siebie nawet w Ekstraklasie. Nie zdarza się, by drużyna przeciwna została aż tak zepchnięta do obrony. To była nowość i pewne utrudnienie. Mieliśmy problem ze stworzeniem większej liczby sytuacji i ich wykorzystaniem. Będziemy nad tym pracować. Muszę przyznać, że moja ocena Linfield była wyższa na podstawie sparingu ze Stoke City. Tam zagrali wyrównany mecz, w wielu momentach potrafili zagrozić drużynie z Championship i potrafili grać ofensywnie. My zepchnęliśmy ich do defensywy, ale za mało wykreowaliśmy okazji, aż w końcu Jose zrobił to, co trzeba było.



- Graliśmy w niezbyt przyjemnych warunkach, gdzie wszystko było słychać. Rolą bramkarza jest żeby komunikować się z zespołem i w ten sposób pomagać. Krzyki Artura są więc normalną sytuacją - na tym to polega. Jak wrócą nasi kibice, to nie będzie to takie proste ani dla mnie, ani dla Artura.



- Nie będziemy mieli możliwości obejrzenia naszych kolejnych rywali na stadionie w Erywaniu, chyba że się wybierzemy jako dziennikarzem, ale raczej pozostanie nam materiał wideo.



- Rafael Lopes nie będzie w kadrze na następny mecz. Ma lekki uraz, który jest niewygodny i czasami musi pracować indywidualnie. Możliwe, że Bartek Kapustka będzie w kadrze meczowej i być może dostanie pierwsze minuty. Jego dyspozycja na treningu jest taka, że widzę go w dwudziestce meczowej.